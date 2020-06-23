Фонсека: В будущем я вижу себя тренером Ромы, но нужно сосредоточиться на настоящем

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий накануне игры против "Сампдории". Он рассказал о возможности подписания арендованных игроков, а также о своей работе в клубе.

"Все знают, что мы очень хотим оставить в команде Смоллинга и Мхитаряна. Он смогли хорошо вписаться в команду. Есть хороший шанс, что мы сможем их оставить, но пока что рано о таком говорить.

В будущем я вижу себя тренером "Ромы", клуб и город мне очень нравятся. Но главное - сосредоточится на настоящем. У нас еще никогда не было такой большой паузы и нужно, чтобы команда была в хорошей форме", - заявил португалец.

Отметим, что сейчас "Рома" продолжает вести борьбу за место в Лиге Чемпионов - они отстают от "Аталанты" на шесть пунктов.