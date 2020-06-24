Италия
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Наполи определился с заменой Аллана
Хотят переманить полузащитника конкурента
Уже летом "Наполи" покинет бразилец Аллан. Игрок намерен сменить клуб и уже давно оповестил руководство о своем решение.
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По данным Calciomercato, руководство неаполитанцев уже определилось с заменой. Они хотят переманить Жордана Верету, который сейчас защищает цвета "Ромы".
Летом римляне обязаны будут выкупить его контракт за 16 миллионов. После этого "Наполи" планирует сразу сделать трансферное предложение "волкам".
На данным момент на счету Верету 34 матча и четыре результативных действия (3+1).
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