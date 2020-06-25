Бесхарактерность Интера и Лацио, спецназовец Малиновский. Семь мыслей о 27-ом туре Серии А

Первый полный тур Серии А после возвращения был полон драм, голов, страсти и выдал немало важных результатов. "Ювентус" пришел в себя, его преследователи споткнулись. "Милан" вернулся. "Наполи" сохранил кубковую форму. А "Аталанта" не перестаёт восхищать.

Шутки "Ювентуса" закончились

Ни для кого не секрет, что концовка сезона - время "Ювентуса". Что бы ни было до того - в решающие моменты туринцы собираются, мобилизуются и с покерным выражением лица, скрывающим все проблемы, штампуют победу за победой. Поражение в Кубке вызвало бурю, которой в клубе не видели со времен седьмых мест в лиге, то есть 9-10 лет. Но именно тогда чемпион собрался и добыл победу на сложном выезде в своем стиле удава. И даже впервые со второго ноября не пропустил в гостях. Похоже, тяжёлая беседа игроков между собой, о которой рассказал Леонардо Бонуччи, дала результат.

Просто в Болонье не было. Начало было равным, соперник предложил сумасшедший темп. Но "Юве" ведь поддержал его, играл с большим желанием. Не выключался и после 2:0. Маурицио Сарри не случайно заявил: "Мы смогли поддерживать темп в течение 70-ти минут, в то время, как в Кубке упали после 20-ти". Да, скептики отметят пенальти, подобных которому в каждом матче можно найти десять, шедевральный индивидуальный удар Дибалы и малый объем работы вратаря "Болоньи" Скорупски. Но отрицать солидность и желание, в чем по сравнению с Кубком "Юве" явно добавил, и они не смогут.

Вечный чемпион не боится долгого пути.

"Милан" вернулся в начало года

"Милан" также прежде всего добавил в плане интенсивности. Перед уходом на перерыв эффект Златана Ибрагимовича уже выветрился, и команда выглядела такой же безразличной, как и ранней осенью. Уже после возвращения она дошла до серии из семи матчей лишь с одной победой. А увольнение Звонимира Бобана, огромные убытки клуба, разговоры о грядущей диктатуре Ральфа Рангника, казалось, подводили черту под сезоном. Тур "Милан" начинал на девятом месте, и без травмированного Ибры. А по забитым мячам опережал лишь три команды.

От всех болезней "россонери" не избавились, да и не избавятся. Они в лучших традициях миланских команд вновь заснули после первого же гола и совершенно заслуженно пропустили. Однако тут же, к удивлению всех, забили вновь и быстро добили "Лечче". Более того, впервые с сентября 2018-го года забили четыре мяча в одном матче лиги. Забил и думающий об уходе Бонавентура, и запасной Леау. А Ибра? Анте Ребич изменил команду не меньше. До января он был в полном ауте. Ныне же лучший бомбардир команды с семью мячами.

В полуфинале Кубка 12-го июня "Милан" даже вдесятером довольно легко удержал "Ювентус" на 0:0. Похоже, та игра не была случайностью, и команда вернулась в приличной форме.

"Интер" ничему не научился

Антонио Конте заявил, что за время перерыва он много думал, анализировал, искал решения проблем. Что ж, похоже, он ничего не нашел. Ведь его команда наступает на те же грабли. Течение матчей "Интера" уже стает до боли предсказуемым. Он второй в лиге по голам в дебюте матчей. Но затем остается лишь спросить, когда он отдаст сопернику ключи от игры и пропустит обидный гол. Также от "Сассуоло" одна из лучших команд лиги по стандартным положениям пропустила с пенальти и углового.

В отчетном матче миланцы как раз решили сломать алгоритм - пропустили на первых минутах, провели бледный, а не сильный, первый тайм, забили дважды в раздевалку, во втором тайме, обычно слабом для себя, как раз держали нити игры в своих руках. Конте не помнит ни одного сейва Самира Хандановича. Я также не помню. Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби заявил, что против "Аталанты", которой уступила со счетом 1:4, его команда играла лучше. Тем больнее потеря очков для фаворита.

Конте явно ошибся, прибегнув к нелюбимой ротации в матче против неудобного соперника, выигравшего у "нерадзурри" семь предыдущих матчей из десяти. Ротация Антонио явно помогла "Сассуоло", единственной команде, забившей "Интеру" три мяча в лиге, сделать это еще раз, и во втором круге. Но ротация - не главная причина неудачи. Главная - ментальная неготовность миланцев к борьбе за Скудетто. Всего три победы в последних девяти матчах лиги - и "Ювентус" уже убежал на расстояние восьми очков.

Скудетто уплывает в Турин

Скудетто еще не убежало, еще не уплыло. Учитывая игровые и ментальные проблемы "Ювентуса", все еще может случиться. Однако же и другие команды из Топ-3 лиги ментально недостаточно сильны. Да, после 21-го матча без поражений, в том числе и пяти подряд гостевых побед благодаря голам после 83-ей минуты, обвинять "Лацио" в ментальной слабости несправедливо. Но чем еще объяснить поражение от "Аталанты" после 0:2 в дебюте и идеальных первых 35-ти минут с железной спокойной обороной и опаснейшими контратаками?!

Можно говорить об усталости. Симоне Индзаги говорил о микротравмах игроков по ходу матча, о короткой скамейке из-за отсутствия таких важных игроков как Лейва, Луис Фелипе, Лулич, Марушич. Но ведь "Аталанта", в отличие от его команды, играла в воскресенье, причем в весьма интенсивном матче. Да и вчера она создала крайне мало для себя, но забила трижды. Индзаги прав, когда говорит, что первый и третий голы его команда не может позволить себе пропускать. Уж слишком лёгкими они были.

Нужно новое слово для энциклопедии

Честно скажу, комплиментов, хвалебных слов в адрес характера и яркости "Аталанты" уже не осталось. И, при всем уважении к ее 77-ми голам в 27-ми турах, что уже повторяет ее исторический сезонный рекорд, прежде всего следует говорить как раз о боевитости. В итальянской энциклопедии есть слова "Сарризм" и "Балотеллата" (разумеется, последнее "в честь" Марио Балотелли). Срочно требуется и слово, описывающее способность "Аталанты" к камбекам. 21 очко из ее 54-ех добыты с помощью камбеков. Просто невероятно!

Все было против "Богини". Грозный соперник, небольшой перерыв после предыдущего матча, отсутствие главного тренера Джан Пьеро Гасперини из-за дисквалификации, 0:2 после первых 11-ти минут. Даже креатив был на весьма низком уровне сравнительно с ее стандартами. Тем не менее, она вновь ушла от поражения к победе. "Я чувствую, что им даже не нужен тренер. Они никогда не теряют уверенность в себе и отлично знают, что делать", - восхищается игроками Гасперини. И нам остается лишь восхищаться.

Итальянская оборона осталась в музее

Последний бастион ненавистников Серии А, бубнящих о скучной игре, о "катеначчо", пал. Они так надеялись, что после коронавируса команды будут в плохой физической форме, будут осторожничать, играть от обороны. А получилось наоборот - сумасшедшие скорости пока хватало сил, 44 гола в 14-ти матчах лиги, включая перенесенные, 31 в десяти матчах 27-го тура. Отличные комбинации, блестящие удары издали, стандартные положения. И ошибки защитников. Позиционные, технические. В Серии А просто разучились обороняться.

Для почитателей традиционной Серии А, возможно, это плохие новости, но для любителей яркого футбола - замечательные. Итальянская лига остается одной из ярчайших в Европе, и это звание первый полный тур после возвращения лишь подтвердил.

Руслан Малиновский - игрок для особенных заданий

Вообще-то, во время матча в Бергамо возникли две мысли. Гасперини упорно считает Руслана игроком атаки, а не опорником. Но на самом деле украинец - идеальная "восьмерка". Вчера это было особенно заметно. Когда он застревал на фланге во время работы в тройке атакеров, когда заходил в штрафную и пытался откликнуться на передачи - он сам и его команда играли слабо, не владели мячом, пропускали контратаку за контратакой. Когда же отошел в центр поля - мяч пришел, контратаки прекратились. А сам украинец касался мяча в каждой атаке, отбирал, проходил, пробивал по воротам.

Что же касается подзаголовка - то здесь все бросается в глаза. Лучшие матчи Малиновского приходились на крайне тяжелые битвы с крайне неудобными соперниками. Он переломил игру против "Интера", тогда заработал пенальти. Он забил и принес победу над традиционно неудобной "Фиорентиной", забил класснейшим ударом издали и помог команде победить "Верону" в тяжелейшем матче. Ассистировал в Харькове в матче за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Тащил второй состав команды на горбу в Болонье. И вчера в тяжелейшем матче он переломил течение игры, а еще один класснейший удар сравнял счет.

Лидер, игрок с характером, игрок без боязни. Умеющий проявить себя в тяжелейших ситуациях. Все это - о Малиновском.