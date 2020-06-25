Италия
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Ювентус может подписать Обамеянга. У форварда остался год по контракту с Арсеналом
В пару к Роналду?
Пьер-Эмерик Обамеянг уже летом может оказаться в чемпионате Италии. Об этом передает Le10sport.
Возможность его перехода сейчас рассматривает "Ювентус". Туринский клуб ищет замену для Гонсало Игуаина, который сейчас травмирован и в целом проводит не очень убедительный сезон.
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У Обамеянга остался еще год по контракту с "Арсеналом". Пока что стороны не пришли соглашению по новой сделке и вероятность, что они смогут это сделать - не очень велика.
В текущем сезоне габонец смог забить 20 голов в 32-х матчах.
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