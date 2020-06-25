  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус может подписать Обамеянга. У форварда остался год по контракту с Арсеналом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус может подписать Обамеянга. У форварда остался год по контракту с Арсеналом

Италия
(1 голосов)

В пару к Роналду?

Ювентус может подписать Обамеянга. У форварда остался год по контракту с Арсеналом
UA-Футбол
Новина українською

Пьер-Эмерик Обамеянг уже летом может оказаться в чемпионате Италии. Об этом передает Le10sport.

Возможность его перехода сейчас рассматривает "Ювентус". Туринский клуб ищет замену для Гонсало Игуаина, который сейчас травмирован и в целом проводит не очень убедительный сезон.

Читайте такжеИгуаин может покинуть Ювентус ради клуба из MLS

У Обамеянга остался еще год по контракту с "Арсеналом". Пока что стороны не пришли соглашению по новой сделке и вероятность, что они смогут это сделать - не очень велика.

В текущем сезоне габонец смог забить 20 голов в 32-х матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...