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Малиновский мог забить, но голы Муриеля - это нечто! ВИДЕО обзор матча Удинезе - Аталанта

Италия
(1 голосов)

Смотреть обзор матча Удинезе - Аталанта, 28 июня 2020

Малиновский мог забить, но голы Муриеля - это нечто! ВИДЕО обзор матча Удинезе - Аталанта
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча очередного тура Серии А, в котором встречались Удинезе и Аталанта. Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и уже традиционно мог забить ударом издали, но отлично сыграл голкипер зебр. В начале второго тайма украинца заменил Луис Муриэль, и именно колумбиец стал главным героем матча. Сначала он идеально исполнил штрафной, а затем забил невероятно мощным дальним ударом. В итоге Аталанта победила 3:2 и оторвалась от Ромы уже на девять очков.

Серия А. 28-й тур

Удинезе - Аталанта 2:3

Голы: Ласанья 31, 87 - Сапата 9, Муриэль 71, 79

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Луис Муриэль Удинезе (Удине)
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