Малиновский мог забить, но голы Муриеля - это нечто! ВИДЕО обзор матча Удинезе - Аталанта

Вашему вниманию видеообзор матча очередного тура Серии А, в котором встречались Удинезе и Аталанта. Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и уже традиционно мог забить ударом издали, но отлично сыграл голкипер зебр. В начале второго тайма украинца заменил Луис Муриэль, и именно колумбиец стал главным героем матча. Сначала он идеально исполнил штрафной, а затем забил невероятно мощным дальним ударом. В итоге Аталанта победила 3:2 и оторвалась от Ромы уже на девять очков.

Серия А. 28-й тур

Удинезе - Аталанта 2:3

Голы: Ласанья 31, 87 - Сапата 9, Муриэль 71, 79