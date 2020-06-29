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Кьеллини и Буффон подписали новые контракты с Ювентусом
Они рассчитаны до 2021 года
Голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини заключили новые контракт с "Ювентусом". Оба соглашения рассчитаны до лета 2021 года, сообщает сайт туринцев.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ | Una fantastica notizia: @gianluigibuffon & Giorgio @chiellini hanno rinnovato per un altro anno con la Juventus! ✍️❤️⚪⚫https://t.co/gxubRWKqaV pic.twitter.com/EgV25GfLrj— JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2020
В текущем сезоне 42-летний голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и трижды сохранял ворота в неприкосновенности.
35-летний Кьеллини восемь раз выигрывал чемпионат Италии в составе "Ювентуса", трижды брал Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.