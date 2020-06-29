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Кьеллини и Буффон подписали новые контракты с Ювентусом

Италия
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Они рассчитаны до 2021 года

Кьеллини и Буффон подписали новые контракты с Ювентусом
Новина українською

Голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини заключили новые контракт с "Ювентусом". Оба соглашения рассчитаны до лета 2021 года, сообщает сайт туринцев.

В текущем сезоне 42-летний голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и трижды сохранял ворота в неприкосновенности.

35-летний Кьеллини восемь раз выигрывал чемпионат Италии в составе "Ювентуса", трижды брал Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини
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