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Пирло вернется в Ювентус

Италия
(1 голосов)

В качестве специалиста в тренерский штаб, конечно же

Пирло вернется в Ювентус
Новина українською

Бывший футболист национальной сборной Италии и туринского "Ювентуса" Андреа Пирло получит должность помощника тренера молодежной команды U-23.

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По информации Football Italia, 41-летний итальянец будет исполнять обязанности ассистента "алленаторе" Роберто Баронио. Пирло заменит на этом посту Фабио Печчиа.

Напомним, хавбек отыграл 4 сезона в Турине в качестве футболиста. Андреа завершил профессиональную карьеру три года назад в "Нью-Йорк Сити". В прошлом году он проходил стажировке в "Ювентусе", а теперь решил вернуться в команду уже в статусе тренера.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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