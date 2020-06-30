Пирло вернется в Ювентус

Бывший футболист национальной сборной Италии и туринского "Ювентуса" Андреа Пирло получит должность помощника тренера молодежной команды U-23.

По информации Football Italia, 41-летний итальянец будет исполнять обязанности ассистента "алленаторе" Роберто Баронио. Пирло заменит на этом посту Фабио Печчиа.

Напомним, хавбек отыграл 4 сезона в Турине в качестве футболиста. Андреа завершил профессиональную карьеру три года назад в "Нью-Йорк Сити". В прошлом году он проходил стажировке в "Ювентусе", а теперь решил вернуться в команду уже в статусе тренера.