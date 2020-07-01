Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сила и точность. Пушечный гол Криштиану Роналду в матче против Дженоа. ВИДЕО
Португальца не остановить
В 29-м туре итальянской Серии А "Ювентус" играл на выезде с "Дженоа". Туринцы одержали уверенную победу со счетом 3:1, забив при этом три весьма эффектные голы. Например, Криштиану Роналду отличился после того, как прошел полполя и нанес мощный удар метров с 25-ти! Для Криштиану это 24-й гол в 25-м матче чемпионата Италии в текущем сезоне. Интересно, в 2020-м у него ровно 16 голов в 16 сыгранных матчах (во всех турнирах).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
01.07.2020 в 09:58
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...