Сила и точность. Пушечный гол Криштиану Роналду в матче против Дженоа. ВИДЕО

В 29-м туре итальянской Серии А "Ювентус" играл на выезде с "Дженоа". Туринцы одержали уверенную победу со счетом 3:1, забив при этом три весьма эффектные голы. Например, Криштиану Роналду отличился после того, как прошел полполя и нанес мощный удар метров с 25-ти! Для Криштиану это 24-й гол в 25-м матче чемпионата Италии в текущем сезоне. Интересно, в 2020-м у него ровно 16 голов в 16 сыгранных матчах (во всех турнирах).