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Сила и точность. Пушечный гол Криштиану Роналду в матче против Дженоа. ВИДЕО

Италия
(2 голосов)

Португальца не остановить

Сила и точность. Пушечный гол Криштиану Роналду в матче против Дженоа. ВИДЕО
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В 29-м туре итальянской Серии А "Ювентус" играл на выезде с "Дженоа". Туринцы одержали уверенную победу со счетом 3:1, забив при этом три весьма эффектные голы. Например, Криштиану Роналду отличился после того, как прошел полполя и нанес мощный удар метров с 25-ти! Для Криштиану это 24-й гол в 25-м матче чемпионата Италии в текущем сезоне. Интересно, в 2020-м у него ровно 16 голов в 16 сыгранных матчах (во всех турнирах).

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя)
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
01.07.2020 в 09:58
Он реально лучший!
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