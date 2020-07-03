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По пути Игуаина: Милик согласен сменить Наполи на Ювентус
Вот только обойдется он дешевле
Аркадиуш Милик дал свое согласие на переход в "Ювентус". Об этом передает Calciomercato.
Его контракт с "Наполи" истекает в 2021-м году, из-за чего в охоту за ним начали многие клубы. Крайне вероятно, что туринцы одержали в этой борьбе победу.
Остается только договориться с "Наполи". Вероятно, что "Ювентус" предложит несколько своих футболистов, чтобы немного уменшить цену.
В текущем сезоне Аркадиуш оформил 13 голов в 25-ти матчах.
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