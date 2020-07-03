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Легендарный Де Росси может начать тренерскую карьеру, возглавив клуб Серии А

Италия
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Речь не о "Роме"

Легендарный Де Росси может начать тренерскую карьеру, возглавив клуб Серии А
UA-Футбол
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В ближайшее время Даниэле Де Росси может возглавить "Фиорентину". Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Итальянец только в январе месяце объявил о завершении карьеры. Полгода он провел в аргентинской "Бока Хуниорс", но имя сделал себе как футболист "Ромы". За "волков" он провел 459 матчей.

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Сейчас "Фиорентиной" руководит Джузеппе Якини. Получается это у него не лучшим образом, о чем говорит 14-е место "фиалок" в таблице.

Отметим, что также "Фиорентина" рассматривает кандидатуру Лучано Спаллетти.

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В статье: Даниэле Де Росси Фиорентина (Флоренция)
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