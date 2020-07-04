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Буффон сыграл свой 648-й матч в Серии А и побил легендарный рекорд Мальдини
42-летний Джанлуиджи защищал ворота "Юве" в туринском дерби
В матче 30-го тура Серии А в туринском дерби "Ювентус" разгромил "Торино" 4:1.
Ворота "зебр" в этом поединке защищал Джанлуиджи Буффон. 42-летний голкипер провел свой 648-й матч в чемпионате Италии, тем самым установив новый рекорд по количеству матчей в итальянском национальном первенстве.
Долгие годы лидерство по этому показателю принадлежало легедарному экс-защитнику "Милана" Паоло Мальдини. Бывший капитан "россонери" провел в Серии А 647 матчей и закончил игровую карьеру в 2009-м году.
В текущем сезоне чемпионата Италии Буффон провел 8 матчей.