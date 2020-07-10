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Ювентус может обменять Игуаина на одного из главных талантов Италии

Италия
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Опыт в обмен на молодость?

Ювентус может обменять Игуаина на одного из главных талантов Италии
UA-Футбол
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"Ювентус" продолжает охоту за Федерико Кьезой. Вингер на данный момент считается одним из самых талантливых футболистов Италии.

После неубедительных выступлений, "Фиорентина" может дать добро на переход, однако помимо денежной компенсации (порядка 70 миллионов) они будут просить включи в сделку Гонсало Игуаина.

У аргентинца остался годовой контракт с "Юве", который не будет продлен. Сделка может состоятся только в том случае, если Гонсало согласится на существенное снижение зарплаты (в два раза).

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Ранее сообщалось, что туринцы давно ищут замену Игуаину.

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В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Федерико Кьеза
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