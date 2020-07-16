Серия А. Сассуоло - Ювентус 3:3. Героическая игра Щенсны позволила Юве спасти ничью

Кто на самом деле играет в “Саррибол”? Во втором матче подряд “Ювентусу” удается избежать поражения в игре против соперника, который значительно уступает ему в финансовых возможностях, но при этом, в отличие от туринцев, демонстрирует великолепный футбол. Против “Аталанты” команде Сарри повезло со спорными пенальти, сегодня отменную игру провел вратарь Войцех Щенсны.

“Сассуоло” превзошел “Ювентус” в количестве ударов (16-13, 12-6 в створ), во владении, количестве и точности передач, и качестве голевых моментов. Щенсны сделал семь сэйвов, в четырех он лишил соперника возможности забить явные голы.

Нейтральный болельщик имел соблазн выключить игру после 12-й минуты. “Ювентус” провел два гола в дебюте игры. Сначала Данило точно ударил с линии штрафной после паса Пьянича с углового, а затем тот же Пьянич дальней передачей вывел на ворота Консильи Игуаина – 0:2. Однако любители Серии А знают – за игрой “Сассуоло” всегда приятно наблюдать, вне зависимости от счета.

И команда Де Дзерби не подвела ожиданий. “Сассуоло” не стушевался и продолжил играть в свою игру. Первый гол удалось отыграть на 29-й минуте – Капуто, сам не использовавший два хороших момента, смог вывести на ударную позицию Джуричича. Косвенное участие в голе принял Маттейс де Лигт, не сориентировавшись в простой ситуацию. Дорогущий центрбек “Юве” провалил сегодняшний матч, не успевая за не самыми сложными комбинациями игроков “Сассуоло”.

После первого тайма “Ювентус” потерял из-за травмы Кьеллини и пару де Лигту во второй половине игры составил Ругани. Это и нужно было “Сассуоло”, чтобы совершить камбэк. Сначала Берарди идеальным ударом со штрафного сравнял счет, а через три минуты дал точный пас на дальнюю штангу Капуто.

2:3 для “Ювентуса” после 2:0 и эта игра стала напоминать недавний “блэкаут”, по выражению Сарри, который случился с “бьянконери” в игре против “Милана”.

И все же “Ювентусу” удалось избежать поражения. На 64-й минуте Алекс Сандро после углового сравнял счет. Оставалось играть около получаса и можно было ожидать чего угодно.

Последнюю треть матча обе команды провели в обоюдных атаках, но ближе к победе был “Сассуоло”. На 84-й минуте двойной момент упустили Траоре и Бога (спасли Щенсны и Алекс Сандро), а в самом конце игры польский кипер вытащил удар Бурабия из-под перекладины.

2:4, 2:2, 3:3. “Ювентус” много пропускает и не выигрывает. Если бы “Интер” был стабильнее после перерыва, а с “Лацио” не случился бы крах, вопрос с чемпионство в Серии А стоял бы острее.

Серия А, 33-й тур. Реджо-Эмилия, “Мапеи”

“Сассуоло” – “Ювентус” 3:3

Голы: Джуричич 29, Берарди 51, Капуто 54 – Данило 5, Игуаин 12, Алекс Сандро 64

“Сассуоло”: Консильи – Мюльдюр, Кирикеш (Марлон 75), Пелузо, Кирьякопулос – Маньянелли (Бурабия 67), Локателли – Берарди (Феррари 86), Джуричич (Траоре 66), Бога (Распадори 86) – Капуто

“Ювентус”: Щенсны – Алекс Сандро, Кьеллини (Ругани 46), Де Лигт, Данило – Матюиди (Рэмзи 86), Пьянич (Рабьо 57), Бентанкур – Роналду, Игуаин (Дибала 57), Бернардески (Дуглас Коста 62)

Предупреждения: Маньянелли 42, Кирьякопулос 53, Берарди 58, Бурабия 90 – Бернардески 45+2, Роналду 62, Рэмзи 90+5