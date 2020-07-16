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Манджукич может вернуться в Италию, где заработает шесть миллионов за два сезона

Италия
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Хорошее предложение из Флоренции

Манджукич может вернуться в Италию, где заработает шесть миллионов за два сезона
UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" готова вернуть Марио Манджукича в Италию. Об этом сообщает Sportitalia.

Совсем недавно хорват получил статус свободного агента и уже за ним выстроилась очередь. С "фиалками" он может подписать двухлетний контракт, за время которого имеет шанс заработать шесть миллионов евро.

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Отметим, что также с "Фиорентиной" связывали Гонсало Игуаина.

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В статье: Марио Манджукич Фиорентина (Флоренция)
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