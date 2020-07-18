Серия А. Верона уверенно останавливает Аталанту

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта" 1:1

Голы: Пессина 59 - Д. Сапата 50

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер (Ловато 82), Эмперор, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Димарко 73), Дзакканьи (Борини 46), Пессина, Сальседо (Ди Кармине 73)

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино (Кальдара 69), Джимсити, Хатебур, Фройлер (Де Роон 79), Пашалич, Гозенс (Кастань 69), Гомес, Малиновский (Муриэль 79), Д. Сапата

Предупреждения: Амрабат 40, Пессина 84 - Хатебур 64, Толой 85

Семь побед и ничья, а также 23 забитых мяча после перерыва, 93 забитых в 33-ёх матчах, то есть рекорд лиги с 1950-х - "Аталанта" на пике формы и обожания. Даже говорят, что заслуживает Скудетто больше "Ювентуса". Впрочем, заслуженность Скудетто доказывают не 6:2 над "Брешией", а победой в крайне тяжёлых матчах. "Верона" Ивана Юрича выиграла лишь один из семи последних матчей. Вместе с тем, крайне неуступчива. Дома в июле остановила "Интер", а в феврале переиграла "Ювентус". Выиграла здесь пять из семи последних матчей. И сегодня была близка к победе. Она не уступила сопернику по игре.

Джан Пьеро Гасперини весьма боялся команду своего ученика, которую называет похожей на "Аталанту" по стилю, агрессии, физической силе. Также опасался жары. В первом тайме его опасения полностью подтвердились. "Верона" почти полностью перекрыла соперника, после первых 15 минут "автобуса" часто отбирала у него мяч. Фараони справа чуть не удивил Голлини навесом/ударом. Тот отбил. Сальседо головой с углового и Ррахмани с линии штрафной чуть не попали. А Сильвестри ни Пашалич после отличного треугольника с Малиновским и Сапатой, ни Дуван после продавливания защитников не смогли переиграть.

Второй тайм вроде бы начался в том же ключе. Изменил "ключ" Гюнтер, запутавшийся в собственных ногах. Сапата подобрал, прошёл и пробил. "Верона", в предыдущем туре остановившая "Рому" на 33-ёх процентах владения мячом, сдаваться не собиралась. На 57-ой минуте Голлини вытащил очень непростой удар головой Фараони. На 59-ой арендованный у "Аталанты" Пессина добил после удара Ррахмани и сейва вратаря. Сальседо ещё дважды проверил кипера. А Сильвестри остановил и Гомеса, и Сапату, пытавшихся скопировать голевой эпизод. Удар Малиновского с 20-ти метров, как и в первом тайме, был очень неточным.

В начале четвёртой четверти матча "Аталанта" уже давила, кружила вокруг штрафной соперника. Однако не находила пути, обычно просто растерянно пасовала. "Вероне" также время от времени удавалось снижать давление, успокаивать игру. Ближе к концу матча - даже чётко отодвинуть её от ворот Сильвестри. И в итоге удалось стать второй командой за 12 туров, пропустившей от "Аталанты" менее двух мячей. Вполне заслуженно. Бергамцы просто не нашли оружие против этого соперника ни на одном участке поля. В первом круге при такой же игре им удалось вырвать победу в добавленное время. Ныне же так не повезло.