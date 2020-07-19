  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пиоли: Милан вышел на новый уровень, теперь нас можно назвать командой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли: Милан вышел на новый уровень, теперь нас можно назвать командой

Италия
(3 голосов)

Наставник отметил прогресс команды

Пиоли: Милан вышел на новый уровень, теперь нас можно назвать командой
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча с "Болоньей" (5:1).

"Команда получает удовольствие. Это видно и по тренировкам, и по матчам, и по тому, как игроки проводят вместе время. "Болонья" — крайне непростая команда, и сегодняшняя игра означает, что мы верим в то, что делаем. Мы еще не достигли своей цели, поэтому нужно сохранять концентрацию и продолжать в том же духе.

Мы хорошо поработали во время паузы, но главное — это менталитет. Мы стали командой, которая верит в то, что делает. Благодаря этому мы стали работать лучше. Раньше мы не могли обыграть тех, кто выше нас в таблице, но недавно мы победили "Лацио" и "Ювентус" — это говорит о том, что мы вышли на более высокий уровень", - сказал Пиоли DAZN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефано Пиоли Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...