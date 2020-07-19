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Ювентус готов отпустить Косту. Ман Сити борется с ПСЖ за бразильца

Италия
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Туринцы оценивают вингера в 40-50 млн евро

Ювентус готов отпустить Косту. Ман Сити борется с ПСЖ за бразильца
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Tuttosport сообщает, что "Манчестер Сити" проявляет интерес к вингеру "Ювентуса" Дугласу Косте.

По информации источника, туринцы готовы отпустить бразильца за 40-50 миллионов евро. В игроке заинтересован лично наставник "горожан" Пеп Гвардиола. "Сити" готов вступить в борьбу с "ПСЖ" за Косту.

Руководство "Юве" хочет потратить вырученные средства на покупку форварда "Наполи" Аркадиуша Милика или нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса.

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В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Вулверхэмптон Манчестер Сити (Англия) Аркадиуш Милик Пеп Гвардиола Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Tuttosport
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