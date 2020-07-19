Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус готов отпустить Косту. Ман Сити борется с ПСЖ за бразильца
Туринцы оценивают вингера в 40-50 млн евро
Tuttosport сообщает, что "Манчестер Сити" проявляет интерес к вингеру "Ювентуса" Дугласу Косте.
По информации источника, туринцы готовы отпустить бразильца за 40-50 миллионов евро. В игроке заинтересован лично наставник "горожан" Пеп Гвардиола. "Сити" готов вступить в борьбу с "ПСЖ" за Косту.
Руководство "Юве" хочет потратить вырученные средства на покупку форварда "Наполи" Аркадиуша Милика или нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Tuttosport
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...