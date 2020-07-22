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Внук Джанни Аньелли – про Роналду: Дорогая Барселона! Золотой мяч получил бы настоящий чемпион

Италия
(3 голосов)

Мини-война

Внук Джанни Аньелли – про Роналду: Дорогая Барселона! Золотой мяч получил бы настоящий чемпион
Новина українською

Лапо Элькан, внук Джанни Аньелли, ответил на публикацию пресс-службы "Барселоны" в Твиттере после новости про отмену вручения Золотого мяча в этом году.

Читайте такжеЛевандовски обокрали? Или все-таки Месси? France Football взорвал бомбу, отменив Золотой мяч

Каталонцы ранее отметили: "Все знают, кто лучший", а к публикации прикрепили фотографию капитана команды Лионеля Месси с шестью ЗМ.

"Дорогая "Барселона"! Несомненно, Золотой мяч получил бы истинный чемпион, способный побеждать, даже меняя команды, не находясь в одной и той же постоянно. Концентрируйтесь на своих целях (кроме чемпионата) вместо того, чтобы писать ерунду в Твиттере. Вперед, Криштиану Роналду!"

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч Барселона Джанни Аньелли
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Комментарии (10)
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Loader (Днепр)
22.07.2020 в 14:20
А вот, что он раньше говорил: "...Наследник империи ФИАТ и один из покровителей «Ювентуса» Лапо Элькан заявил, что форварду «Реала» Криштиану Роналду никогда не достичь высот нападающего «Барселоны» Лионеля Месси: «Криштиану Роналду? Отличный игрок, но также португальский хулиган. С футбольной точки зрения он намного превосходит большинство футболистов, но Месси всегда будет лучше. Именно поэтому аргентинец выиграл столько Золотых мячей. Криштиану Роналду всегда будет вторым после Месси», – заявил Элькан."
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0
-3
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hardcorepwnz (Украина)
22.07.2020 в 14:24
Игрок Барселоны Фирпо пару лет назад в твиттере писал Hala Madrid и Puta Barca, но это не помешало ему переехать в Каталонию, так что и Лапо Элькана можно простить.
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0
0
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Loader (Днепр)
22.07.2020 в 14:26
Просто это факт, чего стоят его слова.)
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
22.07.2020 в 14:20
А вообще, это сражение двух лучших (и самых раскрученных) футболистов десятилетия должно было закончиться со счетом 5:5, но потом Франс Футбол решили обокрасть Ван Дейка. Ну что ж, придется Криштиану еще потрудиться, чтобы снова восстановить статус-кво.
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
22.07.2020 в 14:18
Может его получил бы и не Криш, но и Месси его давать не за что (пока что, может в ЛЧ Барселону все же дотащит высоко). Существуют в этом году кандидаты и поярче - может уже пора кого-то отметить из чемпионского Ливерпуля? Или того же Левандовски, если Бавария далеко зайдет в ЛЧ.
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+2
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
22.07.2020 в 14:10
Это есть правда.Месси рождённый ползать, летать не может.
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.07.2020 в 13:48
А "истинный" чемпион мог бы не пользоваться услугами и лояльностью арбитров, чтобы действительно считаться истинным чемпионом?
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+1
-4
Algrab (Костопiль)
22.07.2020 в 13:55
Правильні слова. КР найкращий!!!
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
22.07.2020 в 14:22
Мы уже поняли, что все кроме Барселоны на этой планете пользуются услугами и лояльностью арбитров, и то что ты - величайший комментатор всех времен. Остановись пожалуйста, уже животы болят от смеха у всех посетителей этого сайта
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
22.07.2020 в 13:21
Это, конечно, спорно. Левандовски на данный момент предпочтительнее имеет шансы, но то, что луччше выступает, чем Месси в этом году - это безусловно
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+3
-2


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