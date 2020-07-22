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Внук Джанни Аньелли – про Роналду: Дорогая Барселона! Золотой мяч получил бы настоящий чемпион
Мини-война
Лапо Элькан, внук Джанни Аньелли, ответил на публикацию пресс-службы "Барселоны" в Твиттере после новости про отмену вручения Золотого мяча в этом году.
Каталонцы ранее отметили: "Все знают, кто лучший", а к публикации прикрепили фотографию капитана команды Лионеля Месси с шестью ЗМ.
"Дорогая "Барселона"! Несомненно, Золотой мяч получил бы истинный чемпион, способный побеждать, даже меняя команды, не находясь в одной и той же постоянно. Концентрируйтесь на своих целях (кроме чемпионата) вместо того, чтобы писать ерунду в Твиттере. Вперед, Криштиану Роналду!"
caro Barça: di certo il pallone d'oro sarebbe da assegnare ad un Campione VERO capace di vincere anche cambiando squadra, non rimanendo sempre alla stessa. Focalizzatevi sui vostri obiettivi (a parte il campionato????) invece di scrivere cavolate su Twitter ????????????????☺️ Forza CR7! ⚽️ https://t.co/nRGvDkTJQC— Lapo Elkann (@lapoelkann_) July 21, 2020