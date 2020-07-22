Внук Джанни Аньелли – про Роналду: Дорогая Барселона! Золотой мяч получил бы настоящий чемпион

Лапо Элькан, внук Джанни Аньелли, ответил на публикацию пресс-службы "Барселоны" в Твиттере после новости про отмену вручения Золотого мяча в этом году.

Каталонцы ранее отметили: "Все знают, кто лучший", а к публикации прикрепили фотографию капитана команды Лионеля Месси с шестью ЗМ.

"Дорогая "Барселона"! Несомненно, Золотой мяч получил бы истинный чемпион, способный побеждать, даже меняя команды, не находясь в одной и той же постоянно. Концентрируйтесь на своих целях (кроме чемпионата) вместо того, чтобы писать ерунду в Твиттере. Вперед, Криштиану Роналду!"