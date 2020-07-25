Серия А. Красивый гол Кулушевски приносит Парме победу

Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Парма" 1:2

Голы: Д. Дессена 62 - Дармиан 59, Кулушевски 81

"Брешия": Андреначчи, Семприни (Гецци 88), Гастальделло (Папетти 66), Матею, Мангравити, Д. Дессена, Тонали, Шпалек (Мартелла 79), Жмрхал, Айе, Торрегросса

"Парма": Сепе, Дармиан, Дермаку, Якопони (Спрокати 70), Лорини (Д. Пеццелла 69), Грасси, Куцка (Силигарди 59), Куртич, Кулушевски, Капрари (Алвеш 70), Жервиньо (Инглезе 79)

Предупреждения: Торрегросса 20, Д. Дессена 29, Матею 45, Папетти 90+2

В концовке сезона неизбежно появляются матчи, лишённые турнирного значения. В таких обычно побеждает более качественная команда с более качественными игроками. "Парма" выдала серию из всего одного очка в семи матчах. "Брешия" за это время одержала две победы. Однако же как раз последняя уже вылетела. А первая прервала серию почётной победой над "Наполи" в концовке. И здесь "крестоносцы" победили в концовке усилиями того же игрока.

Уже в совершенно тошнотворном первом тайме Кулушевски мог забить. Тогда он уже обошёл вратаря, но пробил выше. В гораздо более интересном втором Капрари попадал в стойку, Деян удачно прострелил на Дармиана. Дессена ответил после грубой ошибки Сепе и пары отскоков, Айе выходил один-на-один. Но вратарь исправился. А затем Кулушевски слева классно закрутил правой в дальнюю "девятку", вернув свою команду в Топ-10.