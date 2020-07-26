Италия
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Серия А. Успешная репетиция Наполи перед Барселоной
"Сассуоло" уже в кризисе
Неаполь. "Сан Паоло"
"Наполи" - "Сассуоло" 2:0
Голы: Хюсай 8, Аллан 90+4
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович 59), Кулибали, Хюсай, Руис (Аллан 80), Зелински (Элмас 80), Лоботка, Кальехон (Политано 68), Милик (Мертенс 68), Инсинье
"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Тольян 46), Марлон, Д. Феррари, Рожерио (Манцари 88), Локателли (Кирьякопулос 83), Маньянелли, Берарди, Джуричич (Хараслин 83), Капуто, Траоре (Распадори 73)
Предупреждения: Мертенс 69 - Берарди 40, Джуричич 68, Марлон 74
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