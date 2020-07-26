Гаттузо: Матч с Барсой может войти в историю Наполи

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (первая игра в Неаполе закончилась со счетом 1:1).

"Через пару недель мы можем войти в историю, ведь "Наполи" никогда не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нам нелегко сохранять концентрацию в июле – пляжи, катера, сейчас слишком жарко, чтобы оставаться дома… Разумеется, последние недели мы иногда позволяли себе отвлечься.

Против "Барселоны" нельзя допускать ни малейшей ошибки, ведь, чтобы забить, им достаточно полумомента. Нам нужно быть собранными на все 95 минут.

Кто-то думает, что будет легко пройти дальше, но это совсем не так. Нам нужно быть командой, которая думает на поле, перекрывает свободные зоны и сохраняет концентрацию", – цитирует Гаттузо DAZN.