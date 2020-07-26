  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гаттузо: Матч с Барсой может войти в историю Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гаттузо: Матч с Барсой может войти в историю Наполи

Италия
(1 голосов)

"Партенопейцы" ранее никогда не выходили в 1/4 ЛЧ

Гаттузо: Матч с Барсой может войти в историю Наполи
Новина українською

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (первая игра в Неаполе закончилась со счетом 1:1).

"Через пару недель мы можем войти в историю, ведь "Наполи" никогда не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нам нелегко сохранять концентрацию в июле – пляжи, катера, сейчас слишком жарко, чтобы оставаться дома… Разумеется, последние недели мы иногда позволяли себе отвлечься.

Против "Барселоны" нельзя допускать ни малейшей ошибки, ведь, чтобы забить, им достаточно полумомента. Нам нужно быть собранными на все 95 минут.

Кто-то думает, что будет легко пройти дальше, но это совсем не так. Нам нужно быть командой, которая думает на поле, перекрывает свободные зоны и сохраняет концентрацию", – цитирует Гаттузо DAZN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Барселона Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xabo56
26.07.2020 в 12:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
skopa (Харьков)
26.07.2020 в 11:16
Так, как играли с Сассуоло, то порвет вас Барса, хоть с Месси , хоть без..Клоунада..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...