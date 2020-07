Милан продлил контракт с Emirates и представил новую домашнюю форму

"Милан" объявил о заключении нового 3-летнего соглашения с титульным спонсором клуба Emirates. Теперь трудовой договор истекает в конце сезона-2022/23. По информации Calciomercato, "россонери" будут получать от Emirates 12 миллионов евро в год – правда, это на 2 миллиона меньше, чем авиакомпания платила итальянскому гранду раньше.

Компания Puma осталась техническим спонсором "Милана", сегодня был представлен обновленный комплект домашней экипировки команды на следующий сезон.

Milan's 2020-21 Puma home kit is here ????⚫️ pic.twitter.com/zLj8kh8eIQ

Отмечается, что форма вдохновлена элегантностью и величием города Милан, его великолепной историей и культовой архитектурой.

#ThisIsMilan. And this is our new kit ❤️????

???? https://t.co/OJYNnYijUL #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds