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Милан продлил контракт с Emirates и представил новую домашнюю форму

Италия
(1 голосов)

Больше черного!

Милан продлил контракт с Emirates и представил новую домашнюю форму
Новина українською

"Милан" объявил о заключении нового 3-летнего соглашения с титульным спонсором клуба Emirates. Теперь трудовой договор истекает в конце сезона-2022/23. По информации Calciomercato, "россонери" будут получать от Emirates 12 миллионов евро в год – правда, это на 2 миллиона меньше, чем авиакомпания платила итальянскому гранду раньше.

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Компания Puma осталась техническим спонсором "Милана", сегодня был представлен обновленный комплект домашней экипировки команды на следующий сезон.

Отмечается, что форма вдохновлена элегантностью и величием города Милан, его великолепной историей и культовой архитектурой.

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В статье: Fly Emirates футбольная форма Милан
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Источник:
AC Milan

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Комментарии (1)
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xabo59
28.07.2020 в 12:39
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Elektrikc (Львів)
28.07.2020 в 12:31
рідні Бандерівські кольори
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