Анархия вместо диктатуры? О тренерском решении Милана

За последние дни два сверхпопулярных в Украине клуба выдали ошеломляющие новости о своих тренерах. Приход Мирчи Луческу в "Динамо" наш сайт подробно освещал. А отказ "Милана" от проекта Ральфа Рангника в пользу Стефано Пиоли был по-своему шокирующим. Gazzetta Dello Sport озаглавила статью на тему "Пароль: непрерывность". Имея в виду, что клуб в кои-то веки решил не устраивать революцию. Однако не является ли это назначение очередной дозой краткосрочности? И потерей захватывающего проекта?

Нет денег на революции

У "Милана" нет денег на революции. Он уже выложил на трансферы полмиллиарда евро за последние три года. Из-за чего, из-за несоответствия Финансовому Фейр-Плей, и был исключён из Еврокубков. Сменял спортивных директоров три года подряд. Предыдущий сезон закончил с рекордным убытком в 146 миллионов, за шесть последних вышел почти на 650. Акционерам пришлось закрывать 260-миллионную дыру в бюджете собственными деньгами. А в этом сезоне руководство по-телячьи радуется падению убытка до сотни и увеличению убытков "Ювентуса" и "Интера" до 70-80-ти.

Графа "доходы" также подводит. "Ливерпуль" зарабатывает на стадионе сто миллионов в год, мы - 34. Да ещё и платим 15 за аренду "Сан Сиро", - заявляет Генеральный директор Иван Газидис. По годовому доходу (228) клуб отстаёт от "Интера" на 140 миллионов, от "Ювентуса" - на 270. За пять лет заработал на продаже игроков (сумма продажи минус сумма покупки уже проданных) лишь 55 миллионов. В то время как "Юве", "Рома", "Интер" - 200-400. Его доход почти тот же, что и десять лет назад. А ведь за это время доходы в футболе росли в геометрической прогрессии.

Есть и позитив. "Милан" - единственный крупный клуб Италии без внешних долгов. Все кредиты - от владельцев, Elliott Management Group. Также он на днях договорился с компанией Rock Nation, работающей с Шакирой, Рианной, Алишией Киз, Мэрайей Кери. Кевином Де Брейне, Ромелу Лукаку, Маркусом Рашфордом. Для "Милана" компания планирует запустить бренд одежды, мощно работать в соцсетях. Организовывать концерты звёзд. Короче, зарабатывать деньги на футболе как на развлечении. Однако в эру коронавируса и без своего стадиона она вряд ли развернётся на полную.

Лёгкий путь

"Милан" выбрал самый лёгкий, самый бюджетный вариант. Хотя и Газидис отрицает экономические факторы решения. Новый спортивный директор и главный тренер потребовал бы денег на новые трансферы. Тем более - Рангник, с его специфическим взглядом на футбол. Игроки его стиля - штучный товар, и потому стоят больше. Те, кто ему не подходят, просто выбрасываются из команды. И руководство должно срочно находить им новое пристанище. Также немец требовал сменить восемь работников штаба команды.

Пиоли же не вмешивался в трансферы ни в "Интере", ни в "Лацио", ни даже в "Фиорентине". И не требует никого уволить. Он выстроил отличные отношения со Златаном Ибрагимовичем. Легенда клуба Паоло Мальдини, пользующийся огромной поддержкой и болельщиков, и игроков, теперь не должен уходить. Как и одни из лидеров команды Ибра и Симон Кьер, которых Рангник не хотел видеть в команде. Останутся все или почти все. Избран путь эволюции, не революции. Дешёвый, тихий, менее сложный.

На контрасте

Контраст - великая вещь. На контрасте с предыдущими хмурыми непопулярными тренерами неопытные Зинедин Зидан и Роберто Ди Маттео брали Лигу Чемпионов. После 111-дневной каденции Марко Джампаоло, на расстоянии видящейся всё более и более ужасной, любой прогресс увлекает. После отсутствия тактики, скорости, обороны, атаки, логики в выборе состава, диалога с игроками, после гнетущей атмосферы приятный, открытый для диалога демократ Пиоли кажется чуть ли не Мессией. Не случайно игроки его обожают.

Прорвало команду не сразу. Уже при Стефано "россонери" очень долго шли на 15-17 местах по голам не с пенальти. И угрожали не найти бомбардира с хотя бы 11-ю голами в сезоне в третий раз подряд. После 36-ти лет подряд с таким. Уже через 2.5-5 месяцев после его назначения состоялись позор против "Аталанты" (0:5) и ужасный матч дома против "Дженоа" (1:2). Вместе с тем, команда довольно скоро заиграла гораздо быстрее, креативнее, начала пробивать по воротам гораздо чаще. А затем и реализация пришла.

По очкам, набранным летом, "Милан" первый в лиге с 24-мя из 30-ти возможных и без единого поражения. По голам - единолично первый. Более того, 28 голов в десяти матчах забиты после тех же 28-ми в предыдущих 26-ти. По сравнению с шести последними матчами перед перерывом из-за коронавируса, в первых девяти после него процент ударов в створ ворот подскочил с жалких 18-ти до 47-ми, а количество - с 3.2 до 7.8!! При том, что количество ударов не изменилось, а процент владения мячом даже упал.

Лев и бывший султан

Но статистика - ещё не все. Даже без неё, визуально, всё изменилось. Игра стала стремительной, командной, со сменой мест, высоким прессингом, отличным выходом из обороны через пас. Такого красивого футбола мы не видели как минимум девять лет. Особенно - от Чалханоглу. Хакан, из-за своей бесполезности и лености уже прозванный болельщиками "султаном" (по аналогии с "лордом Бендтнером"), наконец-то на идеальной для него позиции "треквартисты" выдал три гола и пять ассистов в последних четырёх матчах.

Исмаэль Беннасер, пришедший из вылетевшего в Серию Б "Эмполи" и при Джампаоло задвинутый в запас, великолепно дирижирует в центре поля. Он уже стоит 50 миллионов. Тео Эрнандес уже среди лучших левых защитников в мире. Ребич выжигает левый фланг и центр штрафной и забил 11 мячей с начала года, Кесси, ранее нестабильный, часто теряющий мяч из-за глупых рейдов вперед, стал просто монстром центра поля. Да ещё и забил "Парме" шедевральным ударом. Забивал и "Ювентусу", и "Наполи".

Ну и, разумеется, зимние трансферы. Алексис Салемакерс хорошо влился в команду. 33-летний Симон Кьер в рекордные сроки стал столпом обороны и любимцем болельщиков. Ну а Златан Ибрагимович научил игроков выкладываться на полную и побеждать. Его психологической работой восхищаются все в клубе. "Никто другой не умеет настолько сильно прижать к стенке ленивого игрока", - говорил о нем Адриано Галлиани. И свой арсенал прижатий Ибра использовал сполна. Полностью подтвердив правильность его приглашения.

Даже сам Рангник оценил прогресс команды и отдельных игроков. Ведь в его заявлении об отказе от прихода в "Милан" говорится о "хорошем развитии команды и результатах при Пиоли" как о практически главной причине отказа. Ральф практически признал, что на данном этапе не нужен команде. Он не говорил подробно о стиле. Но многие отметили, что практически "Милан" Пиоли играет в стиле Рангника.

Анархия как лекарство от диктатуры

Вместе с тем, отметим и нежелательные причины решения. Открытая поддержка игроков, атаки Мальдини на Рангника в процессе переговоров Газидиса с Ральфом ("прежде, чем изучать итальянский, пусть научится уважению к коллегам"), презрение Ибрагимовича "я не знаю, кто такой Рангник" - признаки кривой иерархии в клубе. Когда игрок влиятельнее тренера, а спортивный директор переборол генерального. От такой анархии, которой "Милан" уже достаточно наелся за последние годы, могла избавить диктатура Рангника.

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что Рангник испугался атак Мальдини и Златана, точнее - их влияния в клубе. Как и снижения сумм на трансферы со ста миллионов до 75-ти. И уж точно - нового предложения стать всего лишь спортивным директором над тренером Пиоли. Клуб пытался усидеть на двух стульях со слабыми ножками и торчащими гвоздями с собственным мнением. Ибра открыто говорит о "не том "Милане" и "здесь каждый день что-то меняется, и я не понимаю, что происходит". Всё это испугало Ральфа. Но прежде всего должно пугать сам клуб.

После ужасов последних 6-7 лет "Милан" отчаянно нуждался в революции. И Рангник был её идеальным вождём. Строитель структуры "Хоффенхайма" и "Ред Булл" с мировой скаутской сетью, передовыми технологиями и наукой, с "царством молодёжи" (а "Милан" - самая молодая команда Серии А) и заработках на их продажах. Идеолог Gegenpressing, применявший его ещё до Юргена Клоппа. Помешанный на футболе с "никогда не прекращающей думать головой и постоянным голодом" (Оливер Бирхофф). Воспитатель Фирмино, Мане, Вернера, Холанда.

Однако клуб избрал, как написал журналист Guardian Ричард Холл, большую дозу краткосрочности. 54-летнего тренера, в среднем державшегося в каждом клубе менее 14-ти месяцев. Провалившегося в "Интере", сбежавшего из "Фиорентины" на её первой стадии антирекордной серии (18 матчей без побед). Взявшего третье место с "Лацио", но уволенного во втором сезоне. Тренера с отрицательной статистикой побед против поражений в домиланской карьере. Тренера без чёткой тактики и часто - с мнением Златана вместо собственного.

Ловушка Анчелотти

В плане отношений с игроками Пиоли - почти Карло Анчелотти. Даже Мауро Икарди говорил об отличной атмосфере в его раздевалке. Его уважают, называют джентльменом. Альберто Дзаккерони уже даже назвал "душой "Милана". А Газидис - настоящим профи и лидером. Он эрудирован, любитель и баскетбола, и велосипедного спорта. А также караоке и стильной одежды, что явно нравится молодёжи. Но мы уже видели в нынешнем сезоне в "Наполи", к чему приводит стиль Анчелотти. К бунту игроков и худшему сезону в лиге за десять лет.

Да, последний месяц великолепен. Победы над "Ромой", "Лацио" и "Ювентусом" с общим счётом 9:2. Четыре гола в ворота "Юве" впервые за 31 год. Очень солидная игра против "Аталанты" вчера (1:1) даже без ведущих игроков - Беннасера, капитана Романьоли, Эрнандеса. Однако после назначения Пиоли и до коронавируса "Милан" всего лишь восьмой, с начала года и до него - шестой. Стефано вытащил команду из уровня аутсайдера, но до июня по результатам и игре вернул её всего лишь на до боли знакомые 5-7 места.

Если "Милан" играет в футбол Рангника, сам Ральф вроде бы и не нужен. Возможно, Пиоли - такой же поздний тренерский ребёнок, как и Джан Пьеро Гасперини, и наконец-то нашёл себя. Но ведь речь о всего лишь одном блестящем месяце. В чрезвычайной посткоронавирусной ситуации, которая (надеюсь) больше не повторится. "Милан" уже начинал сезоны провально, менял тренера, Винченцо Монтелла и Дженнаро Гаттузо улучшали команду, оставались... и ничего не добивались. Слишком опасная спираль пошла на третий круг.