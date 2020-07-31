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Экс-игрок Барселоны может продолжить карьеру в Милане

Италия
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Деулофеу, скорее всего, сменит клуб уже этим летом

Экс-игрок Барселоны может продолжить карьеру в Милане
Новина українською

По информации Sky Italy, форвард "Уотфорда" Жерар Деулофеу может летом перебраться в "Милан". "Россонери" решили возобновить свой интерес к 26-летнему испанцу. Переговоры между игроком и клубом уже ведутся.

Сообщается, что сам Деулофеу намерен покинуть "Уотфорд" в это трансферное окно.

В минувшем сезоне на счету испанца 4 гола и 5 результативных передач в 28 матчах АПЛ.

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В статье: Милан Милан (Италия) Жерар Деулофеу
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