Серия А. Сампдория начинает, но не переигрывает Брешию

Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Сампдория" 1:1

Голы: Торрегросса 49 (пен.) - Лерис 41

Нереализованный пенальти: Квальярелла 27 (неточно)

"Брешия": Андреначчи, Сабелли, Гастальделло (Семприни 59), Матею, Мангравити, Шпалек (Ндой 59), Тонали, Дессена, Жмрхал, Айе (Ал. Доннарумма 69, Вивиани 78), Торрегросса

"Сампдория": Фальконе, Депаоли, Тонелли (О. Колли 19), Йошида, Ауджелло, Лерис (Линетти 68), Виейра (Торсби 72), Бертолаччи (Аскильдсен 72), Марони (Янкто 68), Квальярелла, Габбьядини

Предупреждения: Гастальделло 26 - Виейра 36, Фальконе 48, Аскильдсен 81

Удаление: Аскильдсен 90+2 (вторая жёлтая)

Никакого практического значения матч в Брешии не имел. Хозяева уже вылетели, гости - остались. В предыдущих трёх турах обе были настолько "мотивированы", что лишь проигрывали. Зато символизма было достаточно. Символично, что первыми заканчивали этот сезон в Серии А город и команда, наиболее пострадавшие от коронавируса - Брешия и "Сампдория". Даниэле Гастальделло заканчивал карьеру против команды, в которой играл восемь своих лучших лет. А Сандро Тонали прощался перед уходом в мир большого футбола.

37-летний Гастальделло был главным антигероем первого тайма. После обоюдно ужасной первой четверти матча он отбил удар Виейры рукой на линии ворот и чудом отделался лишь жёлтой карточкой и пенальти. На удивление исполненным Фабио Квальяреллой ужасно, намного выше ворот. Жмрхал и Шпалек могли наказать. Однако удар первого издали Фальконе перевёл в стойку, второго в упор - отбил на угловой. А пропустил Андреначчи. После удара издали Лериса мяч срикошетил от Гастальделло и значительно изменил направление.

Во втором тайме уже запомнился Тонали. Положительно, отличным пасом вразрез на Айе, которого сбил Фальконе. Запомнилась и замена Гастальделло, отыгравшего свой единственный матч за сборную Италии против Украины (товарищеский в 2011-ом году), с объятиями со всеми, в том числе и арбитром. Микаэля Фаббри, наверное, Даниэле благодарил за жалость к нему в первом тайме. Впрочем, в целом тайм вышел слабым. Без особой угрозы воротам. Кроме отскока от головы Жмрхала в газон и перекладину.