Несколько нервных в одном отличном. Итоги сезона в Серии А. Часть II

В первой части итогов сезона в Серии А мы отмечали прежде всего нестабильность команд, их прыжки от чёрного к белому и назад. Этим страдали и "Милан" с "Наполи", и середняки, и аутсайдеры. Также расскажем о сезоне украинцев и отметим интересные тенденции.

Задел на будущее, унылое настоящее

"Милан" уже приучил нас в последние годы к разделению сезонов на части. Но в этот раз превзошёл сам себя. Не только в команде, но и в клубе в целом, с увольнением Звонимира Бобана, сагой вокруг Ральфа Рангника, в итоге не пришедшего. Разумеется, прежде всего на сезон повлияло начало. 111 дней, которые потрясли клуб. Стефано Пиоли вроде бы вытащил команду из этой ямы, но лишь вернул её на уровень 5-6 мест. Златан Ибрагимович вроде бы потянул вверх, но одна победа в пяти матчах вновь остановила. И лишь летом состоялся спурт с силой, не виданной 7-8 лет.

Самая короткая каденция главного тренера в истории оставила развалины. Марко Джампаоло игнорировал новичков, менял тактические схемы. При нём команда выглядела совершенно уныло в атаке и разобранно - в центре поля и в обороне. Были побиты несколько антирекордов 70-80 летней давности. При Пиоли команда быстро вышла на новый уровень по креативу и динамике, много создавала. Ребич, Беннасер и Кастильехо поднялись из запаса и стали важными игроками, пришедшие в январе Ибра и Кьер - ещё более важными. Однако реализации и результатов не хватало.

Декабрь закончился позором в Бергамо (0:5), в феврале после "гранде" тайма дерби "Милан" пропустил четырежды. В первых 19-ти матчах с Пиоли набор очков был худшим за пять (ужасных) лет. Лишь летом вдруг всё изменилось. Впервые за семь лет без поражений в 12-ти матчах подряд, явное лидерство в лиге по очкам и голам в них (30 и 35). Победы над "Ромой" и "Лацио", 4:2 над "Ювентусом". Златан стал самым возрастным автором десяти голов за сезон. Кесси - глыбой в центре поля. А новая "десятка" Чалханоглу повторил достижения Кака и Филиппо Индзаги 2008-го года.

Игра команды в целом напомнила о тех временах.

"Наполи" падал ещё больнее. От статуса главной угрозы "Ювентусу" до 20-ти очков меньше в первом круге, чем год назад, до восьми матчей без побед подряд, до бунта игроков против президента. От яркости атаки до 15-ти забитых в 16-ти матчах. Карло Анчелотти похоронил огромные надежды. Его тактическая схема 4-4-2 душила игроков и выводила их из себя, его мягкость развратила их. И самое страшное - эта команда никого не пугала. Потому заслуженно провела свой худший сезон за десять лет и даже после прогресса весной не избежала седьмого места.

С Дженнаро Гаттузо поначалу казалось, что "везувиани" падают ещё глубже. Он проиграл четыре из пяти первых матчей. Говорил о морозном враждебном "Сан Паоло", о достижении дна. О мазохистской команде. Затем пришла заслуженная домашняя победа над "Ювентусом" впервые за пять лет, 27 очков в 11-ти матчах (темп третьего места). С мощной обороной, красивым владением мячом. Игроки и Аурелио Де Лаурентис отмечали честного и прямого тренера, позволяющего команде играть в её футбол. А после этого состоялась концовка без души и зубов, как её описал Гаттузо.

Все тренеры "Милана" и "Наполи" в нынешнем сезоне в определённый момент говорили об игроках, будто видящих друг друга впервые. И это подытоживает сезоны команд гораздо лучше, чем результаты. И уж точно гораздо лучше, чем яркие мощные отрезки обеих. Эти отрезки, как и Топ-5 Серии А, мы также сможем как следует оценить лишь по итогам следующего сезона. Сезон же 2019/20 для "дьяволов" и "везувиани" был неудачным. Точка.

Спектр эмоций

Очень долго шестое и 13-14 места разделяли всего 5-6 очков. А четвёрка аутсайдеров - "Лечче", "Дженоа", СПАЛ и "Брешия" - оставалась далеко внизу. Но затем 17-18 места поднялись, а 19-20 - упали. В итоге получилось даже любопытнее. На 8-9 местах расположились команды, явно довольные сезоном, на 19-20 - явно недовольные. Посредине же наблюдался целый спектр эмоций. Причем большей частью - недовольство.

"Сассуоло" по забитым обошел "Наполи" и "Милан", его владение мячом (третий в лиге) вызывало сравнения с "Барселоной" и комплименты Роберто Де Дзерби. Он забил пять мячей и не проигрывал "Ювентусу", забил трижды "Интеру" в гостях (3:3), победил "Рому" и "Лацио". Жереми Бога красиво забивал, 33-летний Франческо Капуто по схеме "гол+пас" (21+7) уступил лишь двоим. Доменико Берарди вернулся. "Верона" "Ювентус" победила, останавливала "Интер", "Лацио", "Аталанту". По интенсивности, жёсткости, работе латералей, высокому прессингу новичка сравнивали с последней.

"Парма" победила "Рому", не проиграла в гостях "Интеру". Одержала свою наибольшую победу в Серии А за 19 лет (5:1). Боролась за Еврокубки, отшлифовав контратакующий футбол. Несмотря на эпидемию травм. Но в решающей стадии проиграла в шести из семи матчей. "Болонья" играла интенсивно, создавала много. Но пропустила в 33-ёх матчах подряд (антирекорд лиги), выдавала серию из одной победы в десяти матчах. Её можно оправдать длительным отсутствием Синиши Михайловича из-за тяжёлой болезни. Впрочем, сам Синиша отвергал такие оправдания. Типичные середняки.

"Кальяри" же и "Фиорентина" пережили и высокий подъём, и очень больное падение. Сарды прошли от 13-ти матчей подряд без поражений и серии рекордов клуба, от лучшего начала сезона со времен Скудетто-1970, от сенсации сезона и четвёртого места к 11-ти матчам без побед подряд и уходу главного тренера. Победы над "Аталантой" и "Ювентусом" остались приятными мелочами. "Фиалки" наоборот - от кошмаров Винченцо Монтеллы перешли к лучшей обороне в лиге во втором круге при Джузеппе Якини. Даже добыли две победы с разницей в четыре мяча впервые за 13 лет.

Сон до лета

А вот как раз обычно середняки "Торино" и "Сампдория" крайне недовольны. "Быки" рухнули под тяжестью ссор болельщиков с президентом, главного тренера с игроками. Упрямства Вальтера Маццарри, неопытности его преемника Морено Лонго. Были и шесть поражений подряд, и домашний антирекорд клуба - 0:7 от "Аталанты". "Блучеркьяти" же поначалу выглядели просто мёртвыми, провели 12 туров подряд в зоне вылета. Лучший бомбардир лиги предыдущего сезона Фабио Квальярелла забил лишь трижды до конца 2019-го. По-настоящему в порядок Клаудио Раньери привёл их лишь летом.

"Удинезе" также проснулся лишь летом, победив "Рому" и "Ювентус" и став девятым в летней таблице. Впрочем, в зоне вылета он почти не был. А вот "Дженоа" провела там 17 туров. Её, как и "Сампдорию", лихорадило вокруг продажи клуба, войны болельщиков с взбалмошным президентом. Кроме того, она нашла своего Раньери позже. Вначале концептуального (то есть упрямого и оборонофоба) Аурелио Андреаццоли сменил такой же, да ещё и неопытный Тьяго Мотта. Потому 25-ти очков во втором круге (десятое место) с прагматичным Давиде Николой хватило лишь для спасения в последнем туре.

"Лечче" и СПАЛ эта концептуальность и погубила. Первые упорно держались за Фабио Ливерани, заявлявшего, что никогда не откажется от атаки и не будет играть по результату. Даже против грандов, даже ценой вылета. Результат - антирекорд лиги последних 64-ёх лет по пропущенным, первая команда в истории, кто забил 52 мяча, но вылетел. "Лечче" побил рекорды лузерства и инфантильности, часто упуская результат на ровном месте. СПАЛ также задержался с не желавшим думать и меняться Леонардо Семпличи. Да и сменил его на дебютанта взрослого футбола Луиджи Ди Бьяджо.

Ну а "Брешия" наоборот, меняла слишком часто. Четыре каденции главных тренеров. Увольнение Эуженио Корини и его возвращение после трёх матчей. Кроме того, авантюра с Марио Балотелли, отвлекавшая от футбола. Именно в разгар конфликта с ним в начале второго круга ломбардийцы набрали лишь одно очко в шести матчах. Тогда отставание от 17-го места выросло с одного очка до девяти. К тому же, важные игроки Чистана, Торрегросса, Дессена пропустили 10-12 туров из-за травм. Слишком большая роскошь для и без того аутсайдера.

Голы, пенальти и ветераны

Кроме нескольких сезонов в одном для практически всех команд, в этом сезоне бросались в глаза три вещи. Прежде всего, число забитых, не виданное с начала 50-х. Можно сказать, что и "Лечче", и вначале "Дженоа" принесли себя в жертву статистике, играя только на атаку. "Болонья", "Сассуоло" и "Рома" также не собирались обороняться. "Ювентус" провёл кошмарный сезон в плане обороны. "Аталанта" достигла пика своей и без того феноменальной атаки. Серия А уже несколько лет твёрдо идёт к атакующему футболу. И это вряд ли изменится.

Разумеется, свой вклад в такие показатели внесли и пенальти. 187 было назначено в сезоне 2019/20, на 47 больше, чем в предыдущем рекордном, на рубеже сороковых и 50-х годов. Арбитры были легки на свисток, свистя за руки, которые ранее не заслуживали их внимания. Скандалы с судейством в целом и ВАР в частности портили сезон и оставили неприятный привкус.

Ну и третье - это успех ветеранов. Даже увеличение скоростей и акцент на атаку не сумели омолодить верхушку Серии А. Трём из первых четырёх бомбардиров уже 30, семи из десяти первых исполнилось 29. Лучший ассистент лиги - 32-летний Алехандро Гомес. Лучший по индивидуальным проходам мимо него (всего шесть) - 32-летний Франческо Ачерби. Криштиану Роналду, Иммобиле, Джеко, Дуван Сапата, Муриэль, Гомес, Капуто, Ибрагимович, Коларов, Мхитарян, Мертенс командуют в этой лиге.

Украинский след

Руслан Малиновский точно обратил на себя внимание. Украинец всегда изменяет игру, идет в обыгрыш, вертикально пасует, зарабатывает фолы, пробивает по воротам. В стиле интенсивной наглой "Аталанты". Его блестящие удары по воротам "Вероны" и "Лацио", ассист против "Интера", заработанный пенальти против "Кальяри", голы в ворота "Фиорентины", "Пармы" и "Ювентуса" принесли весьма важные и сложные очки. По голам ударами издали, набравшими множество комплиментов, он шёл первым в 2020-ом году.

Правда, доверие своего тренера Руслан завоёвывал слишком медленно. Поначалу приходилось выходить на замену либо в тяжёлых матчах, когда нужна была не яркость атаки, а умение держать мяч под прессингом. В целом за сезон он лишь десять раз провёл хотя бы час на поле. Он часто ошибался в отборе, набрал пять жёлтых и одну красную карточку в первом круге. Но во втором уже выглядел гораздо увереннее (одна карточка). Он всегда создавал, всегда был одним из активнейших на поле. Даже когда команда выключалась.

Заметный игрок третьей команды Серии А. При том, что его конкуренты за место в составе Гомес, Иличич, Муриэль и Пашалич выдали свой лучший сезон в карьере. А Сапата - один из двух лучших.

У Евгения Шахова всё наоборот. Незаметный игрок третьей команды с конца. Ливерани не видел его опорником, а в атаке предпочитал более техничных и острых игроков. Час на поле он провёл семь раз, тяжело работая. И в этих матчах его команда выглядела явно стабильнее в обороне. В пяти из них пропустила пять мячей, провалившись лишь против "Ювентуса". Ассисты в матчах против "Сампдории" и "Фиорентины" принесли "Лечче" четыре очка. Он поучаствовал в красивой победной голевой комбинации против СПАЛ (2:1).

В матчах, в которых Шахов отыграл хотя бы 45 минут (14), процент набора очков "Лечче" был на 44 (!) выше. Да, в атаке и в плане владения мячом он провёл однозначно слабый сезон, часто выпадая из игры, часто не доходя до мяча. Но его работа без мяча и в отборе заслуживала внимания. Жаль, что Ливерани её не заметил. Обрекая подопечного на недостаток игровых минут и итоговую неудачу.

Лучшие игроки сезона :

1. Чиро Иммобиле ("Лацио"). Золотая Бутса и рекорд Игуаина плюс девять ассистов.

2. Криштиану Роналду ("Ювентус"). Принёс команде 24 очка, больше всех в лиге. Без него был бы провал.

3. Алехандро Гомес ("Аталанта"). Рекорд по ассистам в лиге (16) после начала их подсчёта. Лидер ярчайшей команды.

4. Пауло Дибала ("Ювентус"). Серия красивых голов. Кроме него и Роналду, в атаке "Юве" нет никого.

5. Ромелу Лукаку ("Интер"). Статистически даже лучший дебютный сезон в Италии, чем у Андрея Шевченко в 1999/2000.

Прорыв сезона - "Лацио". С восьмого места и ощущения конца эры к борьбе за Скудетто.

Разочарование сезона - "Наполи". В обратном направлении.

Лучший тренер сезона - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Эту "Аталанту" запомнят надолго.

Сборная сезона :

Щесны ("Ювентус"), Лаццари ("Лацио"), Бастони ("Интер"), Ачерби ("Лацио"), Гозенс ("Аталанта"), Кесси ("Милан"), Луис Альберто ("Лацио"), Гомес ("Аталанта"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Иммобиле ("Лацио"), Дибала ("Ювентус")

Запасные : Ханданович ("Интер"), Де Фрай ("Интер"), Коларов ("Рома"), Милинкович-Савич ("Лацио"), Кулушевски ("Парма"), Лукаку ("Интер"), Иличич ("Аталанта"), Ибрагимович ("Милан"), Ребич ("Милан")

Фото - официальные сайты "Милана" и "Аталанты", Getty Images