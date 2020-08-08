Официально: Ювентус уволил Сарри

"Ювентус" решил попрощаться со своим главным тренером Маурицио Сарри. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что причиной увольнения стал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала. "Бьянконери" не сумели пройти "Лион" по сумме двух встреч.

Сарри возглавил "Ювентус" прошлым летом, выиграв с клубом очередной титул Серии А.

Потенциальным преемником Сарри в Турине может стать Маурисио Почеттино, с которым "Ювентус" уже начал переговоры.