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Официально: Ювентус уволил Сарри

Италия
(2 голосов)

Специалист успел отработать в Турине всего год

Официально: Ювентус уволил Сарри
Новина українською

"Ювентус" решил попрощаться со своим главным тренером Маурицио Сарри. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что причиной увольнения стал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала. "Бьянконери" не сумели пройти "Лион" по сумме двух встреч.

Сарри возглавил "Ювентус" прошлым летом, выиграв с клубом очередной титул Серии А.

Потенциальным преемником Сарри в Турине может стать Маурисио Почеттино, с которым "Ювентус" уже начал переговоры.

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В статье: Ювентус (Турин) Маурицио Сарри
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Комментарии (17)
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okolegko (Київ)
08.08.2020 в 16:47
Одна помилка судді, і ти без роботи. М-да...
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0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
08.08.2020 в 16:53
Не зовсім одна і не лише судді. Тут імпульсивність італійців є надмірною. За шо і обожнюю північні народи: вони перш за все думають, ніж робити.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
08.08.2020 в 16:27
Если назначат почеттино то это будет очень сильный Ювентус который сможет побороться за лигу чемпионов
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+1
0
Comment06 (Украина)
08.08.2020 в 16:21
Воистину, от любви до ненависти- один шаг!
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0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
08.08.2020 в 16:06
Оце колхозників набігло в комменти. "О, сільная рука, прійді і ісправь, дай нам хлєба, вєлікій кормчій, на мєсто етого слюнтяя!". Наче в якесь забичене село з'їздив. Або в Донєцк.
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+1
-5
avatar
ascent (Луксор)
08.08.2020 в 16:13
В Донецке студентов в ВУЗах было больше чем в Чернигове школоты...
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 16:20
Молодца. Было. Чотко подметил
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
08.08.2020 в 16:21
Думаю, что и осталось...
+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
08.08.2020 в 16:32
І виборців Бандюковича теж більше, ага. Спасибо жителям Донбасса, так би мовити.
+1
-3
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ascent (Луксор)
08.08.2020 в 16:36
У тебя почти в каждом слове ошибка! Ты бы лучше школу не прогуливал, может родной язык и выучил бы.
+2
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
08.08.2020 в 16:01
Правильное решение, Сарри это тренер без характера и авторитета, а это самые плохие качества для тренера
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+1
-1
Alex_ForzaMilan (Київ)
08.08.2020 в 15:49
Для Юве це гарна новина, для Мілану - ні. З Саррі Юве міг не взяти наступне скудетто, а тепер, як прийде чи Конте, який може піти з Інтера, чи Почеттіно, чи хто там є без роботи норм тренерів, то в інших команд буде мало шансів.
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+4
0
kalan-86 (Анкара)
08.08.2020 в 15:48
Весь сезон Ювентус отыграл кисло и блекло. Вообще у Сарри типаж человека, неспособного вести за собой такой коллектив. В Челси у него тоже не было вообще никакого авторитета.
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+2
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
08.08.2020 в 15:51
Це ти так вважаєш. А по факту це другий після Бенітеса тренер, який не був зжертий Абрамовічем.
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+1
-3
kalan-86 (Анкара)
08.08.2020 в 15:58
Спроси у Кепы на счёт того, кто кого там не съел. Сарри убежал из Челси так как понимал, что второй сезон он там не выдержит-расплачется. Да и вообще , уставшего вида дядька, с папиросой в зубах, никак положительно не сказывается на имидже такого стильного клуба-бренда, коим всеми силами старается выглядеть Ювентус.
+1
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
08.08.2020 в 15:40
Ідіотизм. Половина складу - каліки і відверто списані футболісти, під Саррі купили Кулушевского і Артура, а тут звільнення? Дождуся, звісно, офіційного коммюніке, але якшо так - то це просто маразм.
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0
-4
Dimka26 (Чернигов)
08.08.2020 в 15:32
Правильное решение. Не обыгрывать лион это слишком слабо. Да и Ювентус последний месяц смотрелся откровенно слабо.
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+3
-2


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