Италия
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Официально: Ювентус уволил Сарри
Специалист успел отработать в Турине всего год
"Ювентус" решил попрощаться со своим главным тренером Маурицио Сарри. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отметим, что причиной увольнения стал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала. "Бьянконери" не сумели пройти "Лион" по сумме двух встреч.
Сарри возглавил "Ювентус" прошлым летом, выиграв с клубом очередной титул Серии А.
Потенциальным преемником Сарри в Турине может стать Маурисио Почеттино, с которым "Ювентус" уже начал переговоры.
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Комментарии (17)
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okolegko (Київ)
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yunguvnor (м. Чернігів)
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Dimka26 (Чернигов)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
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