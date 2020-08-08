Вслед за Сарри из Юве может уйти спортивный директор Паратичи

Сегодня официальный сайт "Ювентуса" обьявил об увольнении Маурицио Сарри с поста главного тренера . Выиграть скудетто в девятый раз подряд оказалось недостаточно для руководства итальянского клуба.

Sky Sport Italia сообщает, что спортивный директор туринцев Фабио Паратичи может уйти из клуба вслед за Сарри.

Президент "Юве" Андреа Аньелли недоволен работой Паратичи и вице-президента Павела Недведа. Напомним, Паратичи и Недвед были инициаторами увольнения Макса Аллегри и приглашения Маурицио Сарри в Турин прошлим летом.

По мнению босса "зебр", именно Паратичи не предоставил Сарри необходимых игроков, которые подходят под его стиль футбола.

Фабио Паратичи занимал должность спортивного директора "Ювентуса", а после ухода Беппе Маротты в "Интер", занял также позицию финансового директора.

Главным кандидатом на смену Паратичи является его дублер Федерико Керубини - сейчас руководитель футбольных команд и технических направлений "Юве".