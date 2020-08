Великий форвард, рожденный в офсайде. Филиппо Индзаги исполнилось 47 лет

"Филиппо Индзаги? Он родился в офсайде", - однажды после игры заявил сэр Алекс Фергюсон. Именитый шотландец не тренировал итальянца, но тот часто пересекался с его "МЮ" в Лиге Чемпионов. Сегодня герою его высказывания исполняется 47 лет.

Пиппо по праву считается одним из самых выдающихся форвардов Италии начала нового тысячелетия. Он не был сверхбыстрым, не обводил по пять игроков "Баварии" и не обладал мощным ударом. Но у него была другая способность, которая выделяла его - Индзаги всегда находился там, где нужно. По-простому говоря, он обладал настоящим голевым чутьем, которое помогало забивать ему много и регулярно.

По-настоящему громко о себе он заявил в 1997-м году, когда за сезон в "Аталанте" наколотил 24 гола. "Ювентус" не стал оттягивать и сразу купил игрока. После четырех лет в Турине и трех трофеев с клубом, Индзаги решил попробовать свои силы в "Милане", и именно там он добился наивысших высот.

Happy Birthday to one of the finest finishers in UCL history, Pippo Inzaghi! ???? #UCL pic.twitter.com/yrauG66zEz

Две Лиги Чемпионов, два Скудетто и кубок Италии, дубль в финале главного клубного турнира мира и 126 голов за "россонери" - 11 лет в команде точно были успешными. Очень ценил итальянца Карло Анчелотти, который однажды заявил, что Индзаги забивает даже тогда, когда не очень этого хочет. Хотя есть в этом и доля лукавства, ведь Пиппогол забивать хотел всегда.

Со сборной Италии Филиппо также достиг многого. Есть в его копилке наград серебряные медали Евро-2000 и самое главное - золото Мундиля, которое Скуадра Адзурра добыла в Германии. Всего за национальную команду форвард забил 25 голов и занимает шестое место в списке лучших бомбардиров.

???? He celebrated every goal as if it was going to be his last ????????



???? Happy birthday to #WorldCup winner & the @Azzurri's legendary striker, Pippo Inzaghi!pic.twitter.com/eKpZjMv5pK