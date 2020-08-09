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Великий форвард, рожденный в офсайде. Филиппо Индзаги исполнилось 47 лет

Италия
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Яркий пример того, как забивать много не будучи сверходаренным

Великий форвард, рожденный в офсайде. Филиппо Индзаги исполнилось 47 лет
UA-Футбол
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"Филиппо Индзаги? Он родился в офсайде", - однажды после игры заявил сэр Алекс Фергюсон. Именитый шотландец не тренировал итальянца, но тот часто пересекался с его "МЮ" в Лиге Чемпионов. Сегодня герою его высказывания исполняется 47 лет.

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Пиппо по праву считается одним из самых выдающихся форвардов Италии начала нового тысячелетия. Он не был сверхбыстрым, не обводил по пять игроков "Баварии" и не обладал мощным ударом. Но у него была другая способность, которая выделяла его - Индзаги всегда находился там, где нужно. По-простому говоря, он обладал настоящим голевым чутьем, которое помогало забивать ему много и регулярно.

По-настоящему громко о себе он заявил в 1997-м году, когда за сезон в "Аталанте" наколотил 24 гола. "Ювентус" не стал оттягивать и сразу купил игрока. После четырех лет в Турине и трех трофеев с клубом, Индзаги решил попробовать свои силы в "Милане", и именно там он добился наивысших высот.

Две Лиги Чемпионов, два Скудетто и кубок Италии, дубль в финале главного клубного турнира мира и 126 голов за "россонери" - 11 лет в команде точно были успешными. Очень ценил итальянца Карло Анчелотти, который однажды заявил, что Индзаги забивает даже тогда, когда не очень этого хочет. Хотя есть в этом и доля лукавства, ведь Пиппогол забивать хотел всегда.

Со сборной Италии Филиппо также достиг многого. Есть в его копилке наград серебряные медали Евро-2000 и самое главное - золото Мундиля, которое Скуадра Адзурра добыла в Германии. Всего за национальную команду форвард забил 25 голов и занимает шестое место в списке лучших бомбардиров.

А вот фанаты киевского "Динамо" помнят не достижения Индзаги, а его хет-трик в ворота команды Лобановского в 1998-м году. Тогда команды встретились в четвертьфинале и туринцы прошли дальше по сумме двух встреч (5:2).

Отметим, что после футбольной карьеры Индзаги подался в тренера. Провалившись сначала в "Милане", сейчас он работает с "Беневенто", которое уже вывел в Серию А.

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В статье: Италия Ювентус (Турин) Филиппо Индзаги Милан
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