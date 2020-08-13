Наполи готов выложить за защитника Реала 15 млн евро

Защитник "Реала" Серхио Регилон заинтересовал "Наполи" , сообщает в своем твиттере футбольный журналист Николо Скира.

Представитель Серии А предложил за испанца 15 млн евро. Но "Реал" хочет получить за 23-летнего игрока 25 млн евро. Неаполитанцы намерены подписать с игроком 5-летний контракт.

Ранее сообщалось об интересе к Регилону, выступающему за "Севилью" на правах аренды, со стороны "Челси" и "Эвертона".

Напомним, что Виталий Миколенко рассматривался как усиление неаполитанцев, но "Динамо" запросило за него 35 млн евро и "Наполи" приостановил переговоры.