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Наполи готов выложить за защитника Реала 15 млн евро

Италия
(1 голосов)

Регилон выступал в этом сезоне за "Севилью" на правах аренды

Наполи готов выложить за защитника Реала 15 млн евро
Новина українською

Защитник "Реала" Серхио Регилон заинтересовал "Наполи", сообщает в своем твиттере футбольный журналист Николо Скира.

Представитель Серии А предложил за испанца 15 млн евро. Но "Реал" хочет получить за 23-летнего игрока 25 млн евро. Неаполитанцы намерены подписать с игроком 5-летний контракт.

Ранее сообщалось об интересе к Регилону, выступающему за "Севилью" на правах аренды, со стороны "Челси" и "Эвертона".

Напомним, что Виталий Миколенко рассматривался как усиление неаполитанцев, но "Динамо" запросило за него 35 млн евро и "Наполи" приостановил переговоры.

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В статье: трансферы Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Серхио Регилон
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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
13.08.2020 в 13:28
Их пошлют похлеще чем в Динамо)))
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