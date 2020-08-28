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Куадрадо: Я вообще не могу себе представить, что Месси перейдет в Ювентус

Италия
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А в "Манчестер Сити"?

Куадрадо: Я вообще не могу себе представить, что Месси перейдет в Ювентус
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Колумбийский футболист "Ювентуса" Хуан Куадрадо прокомментировал потенциальный переезд Лионеля Месси в Турин. Также 32-летний исполнитель рассказал о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера "бьянконери". Цитирует Куадрадо Goal.

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"Я вообще не могу себе представить, что Месси перейдет в "Ювентус". Серьезно, не представляю себе это. Как и в случае с Криштиану, многие не поверили, но внезапно Роналду перешел в "Ювентус".

"У меня еще не было возможности поговорить с Пирло. Когда придет момент, то я скажу Андреа, на какой позиции могу быть полезен. Зная, каким он был хорошим игроком, надеюсь, что он может внести свой вклад в игру команды. Вместе мы сможем завоевать много титулов".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Хуан Куадрадо Барселона
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Источник:
Goal.com

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