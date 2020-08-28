Куадрадо: Я вообще не могу себе представить, что Месси перейдет в Ювентус

Колумбийский футболист "Ювентуса" Хуан Куадрадо прокомментировал потенциальный переезд Лионеля Месси в Турин. Также 32-летний исполнитель рассказал о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера "бьянконери". Цитирует Куадрадо Goal.

"Я вообще не могу себе представить, что Месси перейдет в "Ювентус". Серьезно, не представляю себе это. Как и в случае с Криштиану, многие не поверили, но внезапно Роналду перешел в "Ювентус".