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Куадрадо: Я вообще не могу себе представить, что Месси перейдет в Ювентус
А в "Манчестер Сити"?
Колумбийский футболист "Ювентуса" Хуан Куадрадо прокомментировал потенциальный переезд Лионеля Месси в Турин. Также 32-летний исполнитель рассказал о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера "бьянконери". Цитирует Куадрадо Goal.
"Я вообще не могу себе представить, что Месси перейдет в "Ювентус". Серьезно, не представляю себе это. Как и в случае с Криштиану, многие не поверили, но внезапно Роналду перешел в "Ювентус".
"У меня еще не было возможности поговорить с Пирло. Когда придет момент, то я скажу Андреа, на какой позиции могу быть полезен. Зная, каким он был хорошим игроком, надеюсь, что он может внести свой вклад в игру команды. Вместе мы сможем завоевать много титулов".