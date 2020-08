Фанаты Лацио приветствовали Рейну на фашистский манер

На днях "Лацио" подписал 37-летнего вратаря Пепе Рейну. Его приезд в Вечный город получился неоднозначным.

Как пишет Calciomercato, ультрас "Орлов", известные своими крайне правыми взглядами, на въезде на "Стадио Олимпико" вывесили баннер: "Рим приветствует камарата Рейну". Такое обращение было в ходу в Италии в годы Муссолини.

И это вовсе не случайно. Рейна в Испании публично поддержал ультраправую партию "Голос", которая в 2019 году впервые прошла в парламент.

