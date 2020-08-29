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Фанаты Лацио приветствовали Рейну на фашистский манер

Италия
(2 голосов)

Они нашли друг друга

Фанаты Лацио приветствовали Рейну на фашистский манер
Новина українською

На днях "Лацио" подписал 37-летнего вратаря Пепе Рейну. Его приезд в Вечный город получился неоднозначным.

Как пишет Calciomercato, ультрас "Орлов", известные своими крайне правыми взглядами, на въезде на "Стадио Олимпико" вывесили баннер: "Рим приветствует камарата Рейну". Такое обращение было в ходу в Италии в годы Муссолини.

И это вовсе не случайно. Рейна в Испании публично поддержал ультраправую партию "Голос", которая в 2019 году впервые прошла в парламент.

В общем, гармония как она есть. Посмотрим теперь, удастся ли Рейне вытеснить из основы первого вратаря "Лацио" Томаса Стракошу. Уже очевидно, что фанаты тут будут на его стороне.

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В статье: Пепе Рейна Фанаты Лацио (Рим)
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