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Официально: Иммобиле продлил контракт с Лацио
Никакого "Эвертона" и всего такого
Пресс-служба "Лацио" объявила о продлении контракта с итальянским нападающим Чиро Иммобиле. Форвард подписал 5-летний договор со столичным клубом и продолжит выступать за "орлов" до 2025 года.
Римляне поспешили сделать заявление, так как Иммобиле привлекал внимание многих топ-клубов после выигрыша Золотой бутсы. Также директор клуба Стефано Де Мартино подчеркнул, что боссы готовы закрепить успехи прошлого сезона и усилить состав команды.
Напомним, в прошлом сезоне Серии А 30-летний Иммобиле забил 36 голов и выиграл Золотую бутсу. Чиро защищает цвета "Лацио" с 2016 года.
.@StefanoDeMart13 a Lazio Style Channel ???? @ciroimmobile ha rinnovato il suo contratto con la #SSLazio fino al 2025 ????#CMonEagles ???? pic.twitter.com/7CbHhr0MUd— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 31, 2020