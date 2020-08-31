  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Иммобиле продлил контракт с Лацио
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Иммобиле продлил контракт с Лацио

Италия
(1 голосов)

Никакого "Эвертона" и всего такого

Официально: Иммобиле продлил контракт с Лацио
Новина українською

Пресс-служба "Лацио" объявила о продлении контракта с итальянским нападающим Чиро Иммобиле. Форвард подписал 5-летний договор со столичным клубом и продолжит выступать за "орлов" до 2025 года.

Читайте такжеБез Роналду, но с великаном Лукаку и пушкой Малиновского. Сборная сезона Серии А | ДУБЛЬ-ВЭ #5

Римляне поспешили сделать заявление, так как Иммобиле привлекал внимание многих топ-клубов после выигрыша Золотой бутсы. Также директор клуба Стефано Де Мартино подчеркнул, что боссы готовы закрепить успехи прошлого сезона и усилить состав команды.

Напомним, в прошлом сезоне Серии А 30-летний Иммобиле забил 36 голов и выиграл Золотую бутсу. Чиро защищает цвета "Лацио" с 2016 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Lazio

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...