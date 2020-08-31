Официально: Иммобиле продлил контракт с Лацио

Пресс-служба "Лацио" объявила о продлении контракта с итальянским нападающим Чиро Иммобиле. Форвард подписал 5-летний договор со столичным клубом и продолжит выступать за "орлов" до 2025 года.

Римляне поспешили сделать заявление, так как Иммобиле привлекал внимание многих топ-клубов после выигрыша Золотой бутсы. Также директор клуба Стефано Де Мартино подчеркнул, что боссы готовы закрепить успехи прошлого сезона и усилить состав команды.

Напомним, в прошлом сезоне Серии А 30-летний Иммобиле забил 36 голов и выиграл Золотую бутсу. Чиро защищает цвета "Лацио" с 2016 года.