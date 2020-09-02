Гаттузо отреагировал на появление календаря Серии А на сезон 2020/2021

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отреагировал на появление календаря чемпионата Италии сезона-2020/2021.

"Мы будем готовы к началу чемпионата. Это будет трудный сезон, поскольку "Наполи" придётся играть много больших матчей подряд", — цитирует Гаттузо Football Italia.

В 3-м туре чемпионата Италии "Наполи" сыграет с "Ювентусом" на выезде, а в 4-м в родных стенах примет "Аталанту". В 8-м туре команду ждёт домашняя игра с "Миланом", в 9-м она сразится с "Ромой". В 12-м туре клуб сыграет на выезде с "Интером", а в 13-м на выезде будет противостоять "Лацио".

В сезоне-2019/2020 "Наполи" завершил чемпионат Италии на седьмом месте в турнирной таблице, но выиграл Кубок Италии и получил путёвку в групповой этап Лиги Европы.