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Рома нашла замену Джеко в Герте

Италия
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Пентек может снова вернуться в Италию

Рома нашла замену Джеко в Герте
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"Рома" интересуется нападающим "Герты" Кшиштофом Пентеком, сообщает Goal.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По информации источника, римский клуб видит в 25-летнем поляке потенциальную замену Эдину Джеко. Сообщается, что "Герта" готова расстаться с форвардом за сумму около 25 миллионов евро.

Пентек перешел в "Герту" из "Милана" зимой 2020 года за 24 миллиона евро. Форвард провел за берлинскую команду 16 матчей, на его счету 5 голов и 1 результативная передача.

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В статье: Герта (Берлин) Герта Кшиштоф Пентек
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