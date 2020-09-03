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Рома нашла замену Джеко в Герте
Пентек может снова вернуться в Италию
"Рома" интересуется нападающим "Герты" Кшиштофом Пентеком, сообщает Goal.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
По информации источника, римский клуб видит в 25-летнем поляке потенциальную замену Эдину Джеко. Сообщается, что "Герта" готова расстаться с форвардом за сумму около 25 миллионов евро.
Пентек перешел в "Герту" из "Милана" зимой 2020 года за 24 миллиона евро. Форвард провел за берлинскую команду 16 матчей, на его счету 5 голов и 1 результативная передача.
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