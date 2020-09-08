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"Спасибо, Алекс". Рома попрощалась с Коларовым

Италия
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Серб будет жить в Милане

"Спасибо, Алекс". Рома попрощалась с Коларовым
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Защитник Александар Коларов сегодня официально подписал сделку с "Интером".

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"Рома" не обиделась на футболиста, а выпустила видео в его честь. Серб провел в Риме три года. За все это время выходил на поле 132 раза и совершил 41 результативное действие.

Отметим, что в ближайшее время одноклубником Коларова должен стать Артуро Видаль.

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В статье: Александар Коларов Интер (Милан) Рома (Рим)
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