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"Спасибо, Алекс". Рома попрощалась с Коларовым
Серб будет жить в Милане
Защитник Александар Коларов сегодня официально подписал сделку с "Интером".
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"Рома" не обиделась на футболиста, а выпустила видео в его честь. Серб провел в Риме три года. За все это время выходил на поле 132 раза и совершил 41 результативное действие.
Thank you, Aleks ???? pic.twitter.com/B6JUrtrbLR— AS Roma English (@ASRomaEN) September 8, 2020
Отметим, что в ближайшее время одноклубником Коларова должен
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