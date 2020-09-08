"Спасибо, Алекс". Рома попрощалась с Коларовым

Защитник Александар Коларов сегодня официально подписал сделку с "Интером".

"Рома" не обиделась на футболиста, а выпустила видео в его честь. Серб провел в Риме три года. За все это время выходил на поле 132 раза и совершил 41 результативное действие.

Thank you, Aleks ???? pic.twitter.com/B6JUrtrbLR — AS Roma English (@ASRomaEN) September 8, 2020