ПСЖ и Рома договорились о переходе Флоренци

Парижский клуб взял в аренду 29-летнего защитника Алессандро Флоренци.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, французы арендовали игрока на один сезон, после чего у "ПСЖ" появится опция подписания с Флоренци полноценного контракта на четыре года,

Ранее итальянские СМИ сообщали, что аренда защитника обойдется французам в 500 тыс евро. Итоговая же сумма полного трансфера игрока в случае его последующей покупки составит 9 млн евро.

Сезон-2019/2020 Флоренци начал в "Роме", после чего отправился в аренду в "Валенсию". Всего на клубном уровне он провел 32 матча, отметился одним ассистом.