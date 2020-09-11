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ПСЖ и Рома договорились о переходе Флоренци

Италия
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Парижский клуб возьмет в аренду 29-летнего защитника

ПСЖ и Рома договорились о переходе Флоренци
Новина українською

Парижский клуб взял в аренду 29-летнего защитника Алессандро Флоренци.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, французы арендовали игрока на один сезон, после чего у "ПСЖ" появится опция подписания с Флоренци полноценного контракта на четыре года,

Ранее итальянские СМИ сообщали, что аренда защитника обойдется французам в 500 тыс евро. Итоговая же сумма полного трансфера игрока в случае его последующей покупки составит 9 млн евро.

Сезон-2019/2020 Флоренци начал в "Роме", после чего отправился в аренду в "Валенсию". Всего на клубном уровне он провел 32 матча, отметился одним ассистом.

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В статье: Рома (Рим) Алессандро Флоренци ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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