Серия А. Алгоритм Наполи Гаттузо сохраняется

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Наполи" 0:2

Голы: Мертенс 64, Инсинье 77

"Парма": Сепе, Дармиан, Якопони, Алвеш, Д. Пеццелла, Грасси (Силигарди 90), Бругман (Деци 69), Эрнани, Куцка, Корнелиус, Инглезе (Карамо 69)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Руис (Элмас 84), Зелински (Лоботка 88), Демме (Осимхен 62), Лосано (Политано 84), Мертенс (Петанья 88), Инсинье

Предупреждения: Дармиан 36, Алвеш 60, Д. Пеццелла 73, Куцка 75 - Демме 35

"Наполи" сохранил Дженнаро Гаттузо, вытащившего его из ямы к Кубку и Топ-3 в таблице второго круга лиги. При этом пытался обновить состав. Побил клубный трансферный рекорд, отпустил Кальехона, знакового игрока в истории клуба, попытался продать Кулибали, Милика. Но в итоге сегодня Кулибали играл с первых минут, а Осимхен вышел лишь на замену. "Парма" же сменила спортивного директора и главного тренера на абсолютно противоположных по футбольной философии. При этом не купила никого значимого. Так и выглядели эти команды сегодня. Как в последней стадии предыдущего сезона.

Первый тайм был крайне слабым. Обе команды вроде бы бегали, старались. При этом желали прорваться в штрафную большей частью через дриблинг и буквально зайти с мячом в ворота. И слишком долго разыгрывали у своих ворот, не прессингуя у чужих. А банальные забросы вперёд выглядели ещё хуже. Из шести ударов по воротам ни один не достоин упоминания. Второй тайм начался точно так же. Пока Гаттузо не надоело, и он не заменил опорника на Осимхена. Сработало сразу же. Защитник, прерывая заброс на Виктора, выбил прямо на Мертенса, а Дрис такое не упускает. Не упускает и оборона Гаттузо.

В предыдущем сезоне "Наполи" Гаттузо проиграл "Парме" оба матча, уступил и "Лечче" Фабио Ливерани. Можно сказать, что неудобные соперники остались неудобными. Впрочем, неаполитанцы постепенно учатся переигрывать таких. Нехитрый алгоритм - обезопасить оборону, держать мяч, затем где-то найти гол и далее добивать на контратаках - вновь сработал. После гола ещё и Инсинье издали попал в стойку, были и другие красивые атаки. Лоренцо добил после прорыва Лосано и сейва вратаря. Победа на классе. А "Парма" рискует завязнуть в болоте при новом строительстве.