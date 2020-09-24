Ибрагимович заразился коронавирусом

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды.

Как сообщает Corriere dello Sport, у 38-летнего шведского футболиста было выявлено заражение коронавирусом по итогам тестирования. Ожидается, что клуб объявит об этом в ближайшее время.

Ибрагимович стал вторым за последнее время игроком "Милана", у которого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.

Три дня назад, 21 сентября, Златан принял участие в матче 1-го тура итальянской Серии А с "Болоньей". "Россонери" одержали победу со счётом 2:0, а швед стал автором обоих голов.