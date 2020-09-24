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Ибрагимович заразился коронавирусом

Италия
(1 голосов)

Теперь игрок будет вынужден пропустить матч

Ибрагимович заразился коронавирусом
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды.

Как сообщает Corriere dello Sport, у 38-летнего шведского футболиста было выявлено заражение коронавирусом по итогам тестирования. Ожидается, что клуб объявит об этом в ближайшее время.

Ибрагимович стал вторым за последнее время игроком "Милана", у которого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.

Три дня назад, 21 сентября, Златан принял участие в матче 1-го тура итальянской Серии А с "Болоньей". "Россонери" одержали победу со счётом 2:0, а швед стал автором обоих голов.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.09.2020 в 18:16
Видужуй Златане!
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