  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте: Мне понравилось как Интер сыграл против Фиорентины. Мы были хороши в атаке
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте: Мне понравилось как Интер сыграл против Фиорентины. Мы были хороши в атаке

Италия
(1 голосов)

Миланский клуб забил четыре раза

Конте: Мне понравилось как Интер сыграл против Фиорентины. Мы были хороши в атаке
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Интера" Антони Конте хвалит свою команду после победы над "Фиорентиной" на прошлых выходных.

Читайте такжеСерия А. Интер - Фиорентина 4:3. Характер чемпиона

"Мне понравился матч и я сразу похвалил ребят. Главное, что мы были хороши в атаке, а в обороне сыграли агрессивно. В некоторых прошлых играх мы были предсказуемые, но не с "Фиорентиной".

Нам нельзя останавливаться. "Интеру" нужно совершенствоваться. Мы продолжим играть больше в атаке, но никогда нельзя забывать об обороне", - приводит слова Конте официальный сайт "Интера".

Уже завтра "Интер" встретится с "Беневенто".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...