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Конте: Мне понравилось как Интер сыграл против Фиорентины. Мы были хороши в атаке
Миланский клуб забил четыре раза
Главный тренер "Интера" Антони Конте хвалит свою команду после победы над "Фиорентиной" на прошлых выходных.
"Мне понравился матч и я сразу похвалил ребят. Главное, что мы были хороши в атаке, а в обороне сыграли агрессивно. В некоторых прошлых играх мы были предсказуемые, но не с "Фиорентиной".
Нам нельзя останавливаться. "Интеру" нужно совершенствоваться. Мы продолжим играть больше в атаке, но никогда нельзя забывать об обороне", - приводит слова Конте официальный сайт "Интера".
Уже завтра "Интер" встретится с "Беневенто".