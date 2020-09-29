Конте: Мне понравилось как Интер сыграл против Фиорентины. Мы были хороши в атаке

Главный тренер "Интера" Антони Конте хвалит свою команду после победы над "Фиорентиной" на прошлых выходных.

"Мне понравился матч и я сразу похвалил ребят. Главное, что мы были хороши в атаке, а в обороне сыграли агрессивно. В некоторых прошлых играх мы были предсказуемые, но не с "Фиорентиной".

Нам нельзя останавливаться. "Интеру" нужно совершенствоваться. Мы продолжим играть больше в атаке, но никогда нельзя забывать об обороне", - приводит слова Конте официальный сайт "Интера".

Уже завтра "Интер" встретится с "Беневенто".