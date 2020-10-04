Первая тренерская дуэль между Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо находится под угрозой срыва.

Все дело в том, что "Наполи" так и не вылетел в Турин, где сегодня вечером должен состояться матч Серии А с "Ювентусом", сославшись на запрет властей Неаполя покидать город из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Двое игроков "Наполи" заразились коронавирусом в последние дни, однако никто официально не подтвердил информацию о запрете на выезд из города.

"Ювентус" ждет своих южных соседей на сегодняшний матч и не планирует ничего переносить, ведь у них тоже есть двое заболевших. В стане "бьянконери" требуют предоставить доказательства запрета на выезд "Наполи" со стороны их городских властей, а в ином засчитать техническое поражение для "партенопейцев".

La Repubblica сообщает, что руководство Серии А не планирует перенос матча, так что "Наполи" серьезно рискует отдать победу своим конкурентам без боя.