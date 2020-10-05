Снова к Гаттузо. Челси отдал Бакайоко в очередную аренду

Летом 2017-го года "Челси" заплатил за Тьемуе Бакайоко 40 миллионов евро. Однако в Лондоне француз не прижился и уходил дважды в аренду. Пришел черед и третьей.

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По данным официального сайта "Наполи", полузащитник ближайший год проведет в составе итальянцев. Помимо этого, существует опция выкупа. Тьемуе уже работал с Гаттузо в "Милане".

Отметим, что прошедший сезон Бакайоко провел в "Монако", в составе которого выходил на поле 23 раза.