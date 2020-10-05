  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Снова к Гаттузо. Челси отдал Бакайоко в очередную аренду
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова к Гаттузо. Челси отдал Бакайоко в очередную аренду

Италия
(1 голосов)

На этот раз в Неаполь

Снова к Гаттузо. Челси отдал Бакайоко в очередную аренду
UA-Футбол
Новина українською

Летом 2017-го года "Челси" заплатил за Тьемуе Бакайоко 40 миллионов евро. Однако в Лондоне француз не прижился и уходил дважды в аренду. Пришел черед и третьей.

Читайте такжеВремя продавать игроков: Челси может расстаться с десятью футболистами

По данным официального сайта "Наполи", полузащитник ближайший год проведет в составе итальянцев. Помимо этого, существует опция выкупа. Тьемуе уже работал с Гаттузо в "Милане".

Отметим, что прошедший сезон Бакайоко провел в "Монако", в составе которого выходил на поле 23 раза.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Тьемуе Бакайоко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...