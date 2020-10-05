Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова к Гаттузо. Челси отдал Бакайоко в очередную аренду
На этот раз в Неаполь
Летом 2017-го года "Челси" заплатил за Тьемуе Бакайоко 40 миллионов евро. Однако в Лондоне француз не прижился и уходил дважды в аренду. Пришел черед и третьей.
По данным официального сайта "Наполи", полузащитник ближайший год проведет в составе итальянцев. Помимо этого, существует опция выкупа. Тьемуе уже работал с Гаттузо в "Милане".
???? | #Bakayoko è un nuovo calciatore azzurro— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 5, 2020
???? https://t.co/LWdSchIWSi
Benvenuto @TimoeB08 ????
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/2TuUm0iVMW
Отметим, что прошедший сезон Бакайоко провел в "Монако", в составе которого выходил на поле 23 раза.