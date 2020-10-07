Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второй за сутки. У защитника Интера диагностирован COVID-19
И оба в своих сборных
Сегодня мы сообщали, что у Алессандро Бастони диагностирован коронавирус. Защитник "Интера" находится в расположении сборной Италии.
Читайте такжеЗащитник Интера сдал положительный тест на COVID-19 - игроки клуба тренируются индивидуально
Точно такая же ситуация у Милана Шкриньяра. По информации La Gazzetta dello Sport, защитник "Интера" оказался положительным в сборной Словакии. Официальные данные появятся в ближайшее время.
Уже завтра Словакия сыграет против Ирландии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шовковский: Уверен, что Жора Бущан мне свинью не подложит и выходить не придется
- УАФ обосновала внесение Александра Шовковского в заявку сборной Украины
- Шовковский вернулся! Объявлена заявка сборной Украины на матч с Францией
- Интер покинули семь футболистов
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...