Второй за сутки. У защитника Интера диагностирован COVID-19

Сегодня мы сообщали, что у Алессандро Бастони диагностирован коронавирус. Защитник "Интера" находится в расположении сборной Италии.

Точно такая же ситуация у Милана Шкриньяра. По информации La Gazzetta dello Sport, защитник "Интера" оказался положительным в сборной Словакии. Официальные данные появятся в ближайшее время.

Уже завтра Словакия сыграет против Ирландии.