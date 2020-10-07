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Второй за сутки. У защитника Интера диагностирован COVID-19

Италия
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И оба в своих сборных

Второй за сутки. У защитника Интера диагностирован COVID-19
UA-Футбол
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Сегодня мы сообщали, что у Алессандро Бастони диагностирован коронавирус. Защитник "Интера" находится в расположении сборной Италии.

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Точно такая же ситуация у Милана Шкриньяра. По информации La Gazzetta dello Sport, защитник "Интера" оказался положительным в сборной Словакии. Официальные данные появятся в ближайшее время.

Уже завтра Словакия сыграет против Ирландии.

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В статье: Интер (Милан) Милан Шкриньяр
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