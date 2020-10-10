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Хавбек Ювентуса: На тренировках запрещают идти в стыки с Роналду

Италия
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Клуб бережет португальца

Хавбек Ювентуса: На тренировках запрещают идти в стыки с Роналду
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Полузащитник "Ювентуса" Дауда Петерс рассказал, что на тренировках есть установка не идти в стыки с португальским форвардом Криштиану Роналду.

"На тренировках тренерский штаб говорит нам быть осторожными, когда мы сталкиваемся с Роналду, потому что он представляет собой большой капитал для клуба. В молодости это не всегда легко, потому что вы хотите проявить себя, но нужно быть осторожным", — цитирует Петерса Calciomercato.

В прошлом сезоне 35-летний Роналду забил 19 голов с игры в Серии А, добавив к ним еще 12 с пенальти.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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