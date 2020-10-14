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COVID-19 не отпускает Серию А. У Пармы четыре положительных случая

Италия
(1 голосов)

Имена не называются

COVID-19 не отпускает Серию А. У Пармы четыре положительных случая
UA-Футбол
Новина українською

Очередной клуб Серии А объявил о новых случаях заражения коронавирусом. На этот раз, речь идет о "Парме".

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Все зараженные, имена которых не называются, отправлены на самоизоляцию. Остальная команда следует протоколу и не будет контактировать ни с кем посторонним. В ближайшием туре "Парма" сыграет против "Удинезе".

Отметим, что сегодня одним положительным случаем отметился "Ювентус".

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В статье: Парма коронавирус
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Комментарии (0)
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nabo74
14.10.2020 в 22:25
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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