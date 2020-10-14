COVID-19 не отпускает Серию А. У Пармы четыре положительных случая

Очередной клуб Серии А объявил о новых случаях заражения коронавирусом. На этот раз, речь идет о "Парме".

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Все зараженные, имена которых не называются, отправлены на самоизоляцию. Остальная команда следует протоколу и не будет контактировать ни с кем посторонним. В ближайшием туре "Парма" сыграет против "Удинезе".

Parma Calcio 1913, comunicato ufficiale ????⤵️https://t.co/A6WZYCPS86 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) October 14, 2020