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Конте: Эриксен играет столько, сколько нужно

Италия
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Датчанин не всегда проходит в старт

Конте: Эриксен играет столько, сколько нужно
Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался о ситуации вокруг полузащитника Кристиана Эриксена.

"Я не знаю, много или мало он играет за "Интер". По моему мнению, он играет столько, сколько нужно, чтобы уважать команду.

Я могу допускать ошибки, но я рад тому, что Кристиан дает нашей команде. Думаю, что он тоже. Для него найдется место, как и для всех остальных. Нас ждет долгий и выматывающий сезон", – цитирует Конте Football-Italia.

В текущем сезоне Эриксен провел на поле в общей сложности лишь 74 минуты в официальных матчах.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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