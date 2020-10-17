Конте: Эриксен играет столько, сколько нужно

Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался о ситуации вокруг полузащитника Кристиана Эриксена.

"Я не знаю, много или мало он играет за "Интер". По моему мнению, он играет столько, сколько нужно, чтобы уважать команду.

Я могу допускать ошибки, но я рад тому, что Кристиан дает нашей команде. Думаю, что он тоже. Для него найдется место, как и для всех остальных. Нас ждет долгий и выматывающий сезон", – цитирует Конте Football-Italia.