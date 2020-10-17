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Конте: Эриксен играет столько, сколько нужно
Датчанин не всегда проходит в старт
Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался о ситуации вокруг полузащитника Кристиана Эриксена.
"Я не знаю, много или мало он играет за "Интер". По моему мнению, он играет столько, сколько нужно, чтобы уважать команду.
Я могу допускать ошибки, но я рад тому, что Кристиан дает нашей команде. Думаю, что он тоже. Для него найдется место, как и для всех остальных. Нас ждет долгий и выматывающий сезон", – цитирует Конте Football-Italia.
В текущем сезоне Эриксен провел на поле в общей сложности лишь 74 минуты в официальных матчах.
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