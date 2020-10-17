Серия А. Наполи - Аталанта 4:1. Налетали и влетели

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Аталанта" 4:1

Голы: Лосано 23, 27, Политано 30, Осимхен 43 - Ламмерс 69

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Руис (Демме 83), Бакайоко (Лоботка 75), Политано (Гулям 64), Лосано, Мертенс (Малькюи 75), Осимхен (Петанья 83)

"Аталанта": Спортьелло, Паломино (Джимсити 46), Ромеро, Толой, Депаоли, Де Роон, Пашалич, Гозенс (Муриэль 81), Иличич (Малиновский 63), А. Гомес (Ламмерс 56), Д. Сапата (Мохика 46)

Предупреждения: Лосано 79 - Толой 38, Гозенс 45+1, Джимсити 81

Этот матч был способен затмить даже Миланское дерби. "Аталанта" и "Наполи" - ярчайшие команды Италии последних лет, были первыми по забитым. "Везувиани" в своих последних восьми домашних матчах добыли семь побед и ничью, начали сезон с 8:0 в двух матчах, ещё сильнее поработали в изоляции и были злы из-за технического поражения от "Ювентуса". Ну а "оробичи" стали первыми в истории Серии А с как минимум четырьмя мячами в каждом из трёх туров, вернув разговоры о Скудетто. Правда, Джан Пьеро Гасперини лишь желал продолжать изумлять и побеждать. Изумила его команда сегодня точно...

Игроки "Аталанты" были гораздо более уставшими после долгих перелётов, Гасперини явно ошибся, отказавшись от игры с двумя форвардами, бросив в бой не игравшего с 11-го июля Иличича, запасного латераля Депаоли, немного травмированного Толоя. Его оборона настораживала и в предыдущих матчах. Но и это не оправдывает худший первый тайм в его каденции. Бергамцы выглядели просто беспомощно, большей частью бесцельно бегали за соперниками без шансов отобрать мяч. А те делали, что хотели. Даже статистика из 16-ти ударов, из них девяти в створ, не способна передать состояние дел на поле.

Ди Лоренцо простреливал на Осимхена, Спортьелло вмешался, но лишь подправил на Лосано. Чуки и Мертенс разыграли контратаку с отличным забросом в угол как раз в стиле последнего. Политано сместился справа в центр и положил в угол с 18-ти метров, Осимхен выиграл верховую дуэль и пробил низом с 20-ти, забив свой первый гол за клуб. А в других моментах Спортьелло повезло со слабыми ударами соперников после отличных комбинаций.

"Аталанта" начала второй тайм активно. Удар Гомеса Оспина отбил ногой, Де Роон издали низом чуть не попал. Впрочем, Гасперини быстро сдался. Либо понял, что налетавшие южноамериканцы сегодня ему не помогут. Потому Сапата и даже капитан Гомес были заменены рано. А Луис Муриэль вышел поздно. Поздно вышел и Руслан Малиновский, из-за дисквалификации в сборной вернувшийся в Бергамо ещё в начале недели. "Наполи" спокойно защищался и "убивал" темп. Пропустил он лишь из-за неожиданного прорыва защитника Ромеро и Ламмерса. Малиновский немного не попал издали.

Перед матчем наставник "Аталанты" прямо заявил, что Лига Чемпионов на данном этапе для него важнее, чем лига. Но не настолько же!