Серия А. Лацио безропотно уступает в Генуе

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Лацио" 3:0

Голы: Квальярелла 32, Ауджелло 41, Дамсгор 75

": Аудеро, Берешински, Тонелли, Йошида, Ауджелло, Кандрева (Кейта 79), Янкто (Дамсгор 68), Экдаль (Адриен Силва 57), Торсби, Рамирес (Верре 57), Квальярелла (Лерис 79)

": Стракоша, Патрик, Ачерби, Худт (Вавро 58), Пароло (Фарес 46), Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 76), Луис Альберто, Дж. Андерсон (Марушич 46), Корреа, Кайседо (Мурики 58)

: Рамирес 43, Торсби 64 - Пароло 12, Кайседо 44

Во втором туре "Сампдория" и "Лацио" разочаровали. Вторые были разгромлены "Аталантой", первые позволили новичку лиги "Беневенто" выйти с 0:2 на 3:2. Далее обе реабилитировались, соответственно победив во Флоренции и не уступив "Интеру" в крайне сложном матче. Правда, такие результаты следовало закреплять. Причём "орлам", учитывая потери Иммобиле, Раду, всех латералей (на флангах играли опорник Пароло и неопытный Джаван Андерсон, а в центре обороны дебютировал новичок Худт) и мысли о возвращении в Лигу Чемпионов после 13-ти лет перерыва, было даже сложнее. И они не справились.

В первые полчаса команды угрожали воротам лишь издали. Пока навес Ауджелло не нашёл голову Квальяреллы. Вскоре при подаче углового уже нашли самого Ауджелло - тот пробил с полулёта низом метров с 17-ти. С ответом у "Лацио" не ладилось. Он даже не мог склонить проценты владения мячом в свою пользу. Не мог и заставить вратаря хозяев работать. Так и остался без ударов в створ. А Дамсгор на добивании показал ему, как это делается.

"Лацио" не усилился летом и не готов играть на два фронта. Всё это мы знали и без результата этого матча.