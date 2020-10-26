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Торино попытается продлить контракт с ключевым форвардом
Белотти останется в итальянском клубе
"Торино" хочет продлить контракт с нападающим Андреа Белотти, сообщает Calciomercato. Это одна из главных задач для руководства туринского клуба на ближайшее время. Другое дело, что сам футболист пока не изъявляет желания остаться в стане "быков".
Действующий контракт Белотти с "Торино" рассчитан до июня 2022 года. Ранее "Милан" и "Тоттенхэм" пытались заполучить в свои ряды 26-летнего итальянца. Однако "быки" отпугивали потенциальных покупателей ценником на игрока в размере 80 млн евро.
В текущем сезоне на счету Белотти 5 голов и 1 результативная передача в пяти матчах Серии А.
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