Торино попытается продлить контракт с ключевым форвардом

"Торино" хочет продлить контракт с нападающим Андреа Белотти, сообщает Calciomercato. Это одна из главных задач для руководства туринского клуба на ближайшее время. Другое дело, что сам футболист пока не изъявляет желания остаться в стане "быков".

Действующий контракт Белотти с "Торино" рассчитан до июня 2022 года. Ранее "Милан" и "Тоттенхэм" пытались заполучить в свои ряды 26-летнего итальянца. Однако "быки" отпугивали потенциальных покупателей ценником на игрока в размере 80 млн евро.

В текущем сезоне на счету Белотти 5 голов и 1 результативная передача в пяти матчах Серии А.