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"Ты – не Златан, не стоит бросать вызов вирусу". Ибрагимович призвал общество носить маски
Вышло стильно
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович совсем недавно выздоровел от COVID-19 и призвал общество соблюдать правила социального дистанцирования и ношения масок.
"Вирус бросил мне вызов, а я победил. Но ты – не Златан, не стоит бросать вызов вирусу. Используй свою голову, соблюдай правила: дистанция и маска должны быть с тобой всегда, тогда мы победим".
???????? "Le virus m'a défié, et j'ai gagné. Mais tu n'es pas Zlatan, ne défie pas le virus."— RMC Sport (@RMCsport) October 29, 2020
???? Testé positif au coronavirus en septembre, Zlatan Ibrahimovic se mobilise dans un clip pour faire de la prévention contre le Covid-19. pic.twitter.com/9yy6gqFrlG
Напомним, 39-летний шведский форвард пропустил два матча из-за положительного теста на коронавирус, но все равно остается лучшим бомбардиром Серии А с шестью голами. "Милан" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии (4 победы и 1 ничья), а также квартет в Лиге Европы (2 победы в 2 турах).
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