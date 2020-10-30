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"Ты – не Златан, не стоит бросать вызов вирусу". Ибрагимович призвал общество носить маски

Италия
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"Ты – не Златан, не стоит бросать вызов вирусу". Ибрагимович призвал общество носить маски
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович совсем недавно выздоровел от COVID-19 и призвал общество соблюдать правила социального дистанцирования и ношения масок.

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"Вирус бросил мне вызов, а я победил. Но ты – не Златан, не стоит бросать вызов вирусу. Используй свою голову, соблюдай правила: дистанция и маска должны быть с тобой всегда, тогда мы победим".

Напомним, 39-летний шведский форвард пропустил два матча из-за положительного теста на коронавирус, но все равно остается лучшим бомбардиром Серии А с шестью голами. "Милан" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии (4 победы и 1 ничья), а также квартет в Лиге Европы (2 победы в 2 турах).

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В статье: Златан Ибрагимович Милан коронавирус
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Источник:
ESPN

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