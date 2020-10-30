"Ты – не Златан, не стоит бросать вызов вирусу". Ибрагимович призвал общество носить маски

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович совсем недавно выздоровел от COVID-19 и призвал общество соблюдать правила социального дистанцирования и ношения масок.

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"Вирус бросил мне вызов, а я победил. Но ты – не Златан, не стоит бросать вызов вирусу. Используй свою голову, соблюдай правила: дистанция и маска должны быть с тобой всегда, тогда мы победим".

???????? "Le virus m'a défié, et j'ai gagné. Mais tu n'es pas Zlatan, ne défie pas le virus."



???? Testé positif au coronavirus en septembre, Zlatan Ibrahimovic se mobilise dans un clip pour faire de la prévention contre le Covid-19. pic.twitter.com/9yy6gqFrlG — RMC Sport (@RMCsport) October 29, 2020

Напомним, 39-летний шведский форвард пропустил два матча из-за положительного теста на коронавирус, но все равно остается лучшим бомбардиром Серии А с шестью голами. "Милан" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии (4 победы и 1 ничья), а также квартет в Лиге Европы (2 победы в 2 турах).